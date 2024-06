Aanvoerder Virgil van Dijk na lange meeting klaar voor nieuwe regel op EK: 'Daar moet ik meer op letten'

Virgil van Dijk start zondag als aanvoerder van Oranje aan het EK. Hij krijgt als captain te maken met een nieuwe regel, waarin staat dat alleen hij mag praten met de scheidsrechter. De rest van het team moet dus zijn mond houden. Dat is dus een extra uitdaging voor de aanvoerder. Van Dijk ligt er niet wakker van: "We hebben daar een lange meeting over gehad."

Denzel Dumfries zei eerder deze week dat het corrigeren van elkaar een groot onderwerp is bij het Nederlands elftal. Ook jonge spelers moeten de oudere spelers kunnen corrigeren. Virgil van Dijk legt uit hoe dat zit. "Tuurlijk, daar hebben we over gesproken en daar ben ik het mee eens. Het maakt niet uit hoeveel interlands je hebt gespeeld, je moet elkaar kunnen aanspreken. We hebben één doel en dat willen we bereiken met z'n allen. Daar heb je kritische noten bij nodig, en dat mag iedereen doen."

Team corrigeren

Voor Van Dijk is corrigeren nu belangrijker dan ooit. Hij heeft de belangrijke taak om de scheidsrechter aan te spreken in de wedstrijd. Door een nieuwe regel bij dit EK wordt het bestraft als een ander dat doet. "Voor mij verandert er niet veel. Ik kan blijven spreken tegen de scheidsrechter. Ik moet er voor zorgen dat zij (de andere spelers van Oranje, red.) dat niet gaan doen, daar moet ik meer op letten. Maar daar is een lange meeting over geweest, dus dat moet wel goed gaan."

Het veld

Het veld in Hamburg ligt er niet lekker bij. Er zijn losse stroken gras en het lijkt niet altijd even gelijk. Beide teams hebben het veld nog niet van dichtbij gezien, want ze mochten er niet op trainen. Voor Van Dijk maakt de staat van het veld niet veel uit. "Of het heel slecht is, dat weten we momenteel nog niet. Het lijkt erop dat het hetzelfde is als toen we tegen Duitsland in Frankfurt speelden. Het veld zal snel los laten en dat is balen natuurlijk. Maar zij hebben daar evengoed last van."

EK-kriebels

De kriebels zijn ondertussen ook bij de aanvoerder van Nederland aanwezig. De openingswedstrijd van Duitsland werd door de gehele selectie bekeken. "Het kriebelt dan om aan de gang te gaan. We zijn blij dat het gaat beginnen." Ook kijkt hij uit naar een enorm oranje stadion.

'Fans zijn geweldig'

De stad wordt langzaam aan al overgenomen door Oranjefans. Van Dijk legt nogmaals uit hoe belangrijk zij zijn."De fans zijn geweldig, we nemen ze niet voor lief. We moeten ze echt achter ons hebben, in goede en in slechte tijden. Het WK in Qatar was met minder fans, we verwachten er morgen veel meer. Ik ben erg blij met hen. We moeten samen zijn als één, met de selectie én de fans."

EK voetbal

