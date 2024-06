Dit is de vriendin van Antoine Griezmann, waar Franse aanvaller anderhalf jaar achteraan zat

Antoine Griezmann is al jarenlang een van de sterspelers van Frankrijk. De veelzijdige aanvaller debuteerde in 2014 in het Franse team en schitterde al op diverse eindrondes. Ook bij het EK 2024 in Duitsland krijgt hij steun van zijn echtgenote, Erika Choperena.

Griezmann en Erika Choperena zijn in 2017 getrouwd. Hij en de 34-jarige Choperena hebben sinds 2011 een relatie. Ze is geboren in Spanje, in Baskenland. Hun eerste dochter werd geboren op 8 april 2016. Daarna volgden nog kinderen in april 2019 en april 2021. De drie kinderen hebben dezelfde geboortedag.

Erika Choperena

De twee zijn niet heel loslippig over hun relatie, al verschijnen ze regelmatig met elkaar bij een glamoureus evenement, of gewoon op de tribune bij een voetbalwedstrijd. Dat hij als Fransman een Spaanse aan de haak sloeg, is nog wel te begrijpen: toen ze elkaar leerden kennen was hij in dienst van de Spaanse club Real Sociedad.

Daten

Griezmann verklaarde later dat ze elkaar weleens tegenkwamen, gezien ze ongeveer dezelfde route naar studie en werk hadden. In zijn biografie liet hij dit optekenen: "Ik stuurde haar anderhalf jaar lang berichtjes. Ik wilde haar verleiden."

Choperena is opgeleid tot kinderpsycholoog. Haar vader werkte bij een IT-bedrijf en haar moeder was maatschappeljik werker. Ze studeerde aan de universiteit van San Sebastian. Ook had ze voorheen een blog over mode en cosmetica. Toen de pers dat ontdekte, en ze als 'mevrouw Griezmann' bekender werd, heeft ze dat blog opgedoekt. Kennelijk zit ze niet te wachten op massale aandacht.

Atletico Madrid

Griezmann speelt voor Atletico Madrid, de club die hij verliet toen hij in 2019 een transfer maakte naar FC Barcelona. Met die deal was meer dan de 100 miljoen euro gemoeid. Vreemd genoeg kwam hij niet uit de verf in Barcelona, terwijl hij wel de kwaliteiten heeft die bij die club worden gewaardeerd. Griezmann heeft een uitmuntende techniek, een neusje voor de goal, is een leidersfiguur en een teamspeler bovendien. Ronald Koeman was destijds een van zijn trainers bij Barcelona.