Dit is de opstelling van Nederland tegen Frankrijk

Ronald Koeman gaf weinig weg op de persconferentie over een eventuele basiself tegen Frankrijk. De opstelling tegen Polen oogde stabiel, maar zoals Koeman al zei: "Er ging veel goed, maar ook dingen minder goed." Toch wijzigde hij iets voorafgaand aan de wedstrijd tegen Frankrijk.

Joey Veerman is geen basisspeler meer tegen de Fransen, hij wordt vervangen door Jeremie Frimpong. Dat zorgt voor heel wat gehussel in de basiself ten opzichte van de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen Polen. Frimpong staat rechtsbuiten, terwijl Xavi Simons naar nummer '10' verhuist. Tijjani Reijnders staat op de plek van Veerman naast Jerdy Schouten.



Joey Veerman

De wedstrijd tegen Polen was goed, er werd met 2-1 gewonnen en het veldspel zag er verzorgd uit. Er waren toch ook wat kritiekpunten. Zo vond men Joey Veerman door de mand vallen. De debutant op het EK had een wat mindere dag op het middenveld, zo gaf hij zelf ook toe. Die mindere beurt kost Veerman tegen Frankrijk dus de kop.

Zijkanten benutten

Ook kwam er wat kritiek op de rechtsbuiten, Xavi Simons. De aanvaller van Leipzig kreeg bij Sportnieuws.nl een 6,5. Maar lang niet iedereen is enthousiast over Simons. Hij mag zich nu gaan laten zien op het middenveld, terwijl Jeremie Frimpong te rechtsbuiten is. Die bestrijkt samen met Denzel Dumfries de rechterkant.

Gewoon 4-3-3

Een formatiewisseling is niet aan de orde, Oranje begint gewoon in 4-3-3. Het is bekend dat 5-3-2 ook een optie is voor Nederland. Maar de uitspraken van Koeman bij de persconferentie op donderdag . "Je moet initiatief nemen, dat krijg je ook in balbezit. Daar moet je goed mee om gaan. We moeten zorgvuldig zijn."

Daarin wijst niets erop dat Koeman met een defensief plan komt, hij gaat van de kracht van Nederland uit. En dat wil hij met een solide basis doen, die het hele EK nog mee kan. De basis die hij neerzette tegen Polen.

Opstelling Nederland tegen Frankrijk

Opstelling Nederland: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Reijnders, Simons; Frimpong, Depay, Gakpo.

Alles over het EK

