Antoine Griezmann heeft nog altijd warme gevoelens voor bondscoach Ronald Koeman: 'Hij was altijd heel eerlijk'

Antoine Griezmann staat vrijdag tegenover zijn oude coach bij Barcelona, Ronald Koeman. Hij houdt nog altijd warme gevoelens over aan zijn tijd bij Barcelona onder Koeman en heeft zat complimenten voor de Nederlandse bondscoach. "Het was echt een moeilijk moment voor hem."

Griezmann was aangeschoven bij de persconferentie voor Nederland-Frankrijk en kreeg vragen over zijn oud-trainer en de selectie van Oranje. Hij legde uit hoe Koeman was in zijn tijd bij FC Barcelona. "Het was voor een trainer erg moeilijk om op dat moment in te stappen, voor mij als speler ook." Eén ding waardeerde hij altijd aan Koeman. "Hij is rechttoe, rechtaan met zijn spelers. Hij vertelde me altijd eerlijk wat hij dacht. Dat is niet vaak zo bij trainers."

Onder de indruk van Nederlandse aanval

Griezmann gaf aan dat hij onder de indruk was van het Nederlands aanval, vooral zij kregen complimenten van de aanvaller. 'Ik houd van de aanvallers van Oranje, ik vind hen heel goed. Het gemis van Frenkie de Jong is groot maar ze hebben een goede vervanger die net zo speelt zoals Koeman dat wil. We moeten hun zwaktes zien te vinden." Ook Memphis Depay kent hij goed, hij speelde ook bij Barça toen Griezmann daar was. Hun band is ook speciaal.

Politiek in Frankrijk

Waar politiek en voetbal negen van de tien keer strikt gescheiden wordt gehouden in Nederland, is dat in Frankrijk wel anders. Er zijn daar nu verkiezen en vorige week gebruikte Kylian Mbappé het podium van een persconferentie om over politiek te praten. Hij riep alle jongeren op om te stemmen en bekende kleur in zijn speech.

Griezmann ging desgevraagd ook in op de politieke situatie in Frankrijk. 'Ik zou willen dat iedereen gaat stemmen. Wat de politiek betreft, dat is erg complex en privé. Ik ben een voetbalspeler en ik ben vrij bekend. Ga gewoon stemmen, dat is mijn idee. Neem de tijd ervoor, het is zo belangrijk om dat te doen." Hij bekend daarin dus geen kleur, maar deelt wel dezelfde belangrijke boodschap als aanvoerder Mbappé.

Speelt Kylian Mbappé?

Of die aanvoerder gaat spelen, is nog onzeker. Hij heeft woensdag weer wat loopwerk gedaan en gaat donderdagavond ook in het stadion spelen. Bondscoach Didier Deschamps zei het volgende over zijn gebroken neus: ""Alles gaat in de goede richting na die botsing. Zoals jullie hebben gezien heeft hij kunnen lopen gisteren , dat zal vanavond ook zo zijn. Of dat hij morgen beschikbaar zou kunnen zijn, moeten we zien. We gaan er alles aan doen om hem klaar te maken voor de wedstrijd."

