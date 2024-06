Frankrijk won zeven van acht vorige duels tegen Oranje, maar deze statistiek biedt hoop

Nederland treft vrijdag Frankrijk op het EK voetbal 2024 te Duitsland. Het is voor beide landen het tweede groepsduel. Daarnaast hebben zowel Oranje als Les Blues al drie punten op zak.

De laatste jaren komen de twee landen elkaar regelmatig tegen. En dat was vooral voor Frankrijk, de nummer twee van het WK voetbal 2022, een aangename ervaring. Frankrijk won maar liefst zeven van de vorige acht ontmoetingen. Nederland was op 16 november 2018 een keertje sterker: 2-0, in de Nations League.

De totale head to head is zestien zeges voor Frankrijk, elfmaal gelijk en elf overwinningen voor Nederland. De eerste vier duels leidden tot Nederlandse feestjes. Daarna draaiden de Haantjes de boel dus overtuigend om.

Nederland tegen Frankrijk op EK

Toch biedt deze brij aan data wat één aspect betreft hoop: de drie onderlinge EK-duels. Nederland won tweemaal en verloor er nul. In 1996, bij het EK in Engeland, bleef het 0-0. Wel verloor Nederland daarna op strafschoppen. In 2000, in Nederland, won Oranje met 3-2. In 2008, bij het EK in Oostenrijk en Zwitserland, werd het liefst 4-1 voor Nederland.

Oranjemars

Nederland wordt in speelstad Leipzig massaal gesteund. Liefst rond de 40.000 mensen deden naar verluidt mee aan de Oranjemars door de Duitse stad. Dit toernooi vindt eindelijk weer vlakbij Nederland plaats, na exotische en lastiger te bereiken oorden als Brazilië, Qatar en Rusland.

