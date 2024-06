Gebroken neus Kylian Mbappé goed nieuws voor Nederland? Zo doet Frankrijk het zonder de sterspeler

Kylian Mbappé brak maandag in het EK-duel van Frankrijk tegen Oostenrijk zijn neus en dus is het onzeker of hij vrijdag tegen het Nederlands elftal kan spelen. De steraanvaller is in het verleden een grote plaag gebleken voor de defensie van Oranje dus zijn mogelijke afwezigheid lijkt een meevaller voor de ploeg van Ronald Koeman. Maar is dat ook zo? Sportnieuws.nl zocht uit hoe de Fransen het doen in duels zonder Mbappé.

Mbappé knalde maandag in de slotfase van het duel tegen Oostenrijk snoeihard tegen de schouder van verdediger Kevin Danso aan toen hij een bal wilde koppen. De Fransman bleef een tijd op de grond liggen en stond op met een hele scheve neus. Na afloop bleek dat die gebroken was.

De artsen van de Franse bond zouden volgens de bondsvoorzitter positief zijn over zijn blessure, maar hij kon niet zeggen of Mbappé dit EK nog in actie zal komen. In de Franse media houdt men er echter rekening mee dat hij ontbreekt. Veel Oranjefans zullen stiekem hopen dat de aanvaller niet meedoet, want in zijn vorige vijf interlands tegen Nederland scoorde hij zes keer. Maar hoe doen de Fransen het eigenlijk zonder Mbappé?

Eerste interlandgoal tegen Oranje

Mbappé debuteerde op 25 maart 2017 als achttienjarige speler van AS Monaco in het nationale elftal van Frankrijk. Scoren lukte hem uit bij Luxemburg toen niet, maar in zijn vijfde duel voor Les Bleus was het raak. In een WK-kwalificatieduel tegen Nederland scoorde hij als invaller de 4-0. Het waren de duistere tijden van Oranje, want de ploeg van Dick Advocaat wist zich uiteindelijk niet te plaatsen voor het WK dat een jaar later werd gehouden.

Mbappé beleefde op dat WK in Rusland juist zijn hoogtepunt als international. Hij werd wereldkampioen met de Fransen en was trefzeker in de finale. Vier jaar later scoorde Mbappé zelfs drie keer in de WK-finale, maar toch verloor Frankrijk van Argentinië na strafschoppen. Inmiddels staat Mbappé op 47 doelpunten in 80 interlands.

Hoe doet Frankrijk het zonder Mbappé?

In totaal speelde Frankrijk de afgelopen zeven jaar veertien duels zonder Mbappé. Als we kijken naar de resultaten van die duels dan is het geen voordeel voor het Nederlands elftal als de spits niet meedoet. Frankrijk presteert met en zonder Mbappé namelijk ongeveer even goed.

Frankrijk won met Mbappé 54 van de 80 interlands. Dat is een winstpercentage van ruim 67 procent. Zonder de superster wist Frankrijk negen van de veertien duels te winnen. Dat levert een winstpercentage op van iets meer dan 64 procent. Met Mbappé wint Frankrijk dus wel iets vaker, maar het verschil is erg klein.

Frankrijk met Mbappé Frankrijk zonder Mbappé Wedstrijden 80 14 Gewonnen 54 9 Gelijk 16 3 Verloren 10 2 Winstpercentage 67,5% 64,2%

Kraker met Oranje

Bondscoach Ronald Koeman moet dus rekening houden met twee scenario's voor het duel met de Fransen van aanstaande vrijdag. Nederland en Frankrijk wonnen allebei hun eerste duel en dus kunnen beide landen een grote stap zetten naar de volgende ronde van het EK. De kraker begint vrijdag om 21.00 uur.

