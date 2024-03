Dit is waarom het Europa League-duel tussen Sporting en Atalanta al op woensdagavond wordt gespeeld

De woensdagavond is normaal gesproken gereserveerd voor Champions League-duels. Toch zal er deze week op woensdag een wedstrijd in de Europa League plaatsvinden. Doordat Sporting CP en SL Benfica beide in deze competitie spelen, moest één wedstrijd veplaatst worden.

Sporting opent woensdagavond de achtste finales in de Europa League met de wedstrijd tegen Atalanta in het José Alvalade stadion. De wedstrijd hoorde eigenlijk pas op donderdagavond gespeeld te worden, net als de andere Europa League-wedstrijden, maar na veel geschuif in de planning van UEFA vindt de wedstrijd plaats op een Champions League-avond.

Sporting en Benfica spelen beide in de Europa League en dat zorgt voor problemen. Het stadion van Sporting ligt op slechts 4,6 kilometer afstand van Benfica's Estadio da Luz. De UEFA vond het geen goed idee om de twee wedstrijden in dezelfde stad op dezelfde avond door te laten gaan, maar het verzetten van Sporting - Atalanta ging niet zonder slag of stoot.

Druk speelschema Atalanta

Er moest ook nog rekening gehouden worden met het speelschema van Atalanta. Het eerste voorstel voor een nieuwe datum, dinsdag 5 maart, leverde al een probleem op voor de club uit de Serie A. Atalanta speelde al drie wedstrijden in een week en tussen het Europa League-duel en de laatste Serie A-wedstrijd zou slechts 48 uur zitten.

De Italiaanse club speelde op zondag 25 februari tegen AC Milan in de competitie, maar moest op woensdag 28 februari ook nog de wedstrijd tegen Internazionale inhalen. Deze werd eerder in het jaar uitgesteld vanwege de Supercoppa. Op zondag 3 maart stond de wedstrijd tegen Bologna alweer gepland.

Beschermde status tegenstanders

De UEFA kon er ook niet voor kiezen om de eerste week de ene club uit Lissabon thuis te laten spelen, en daarna de andere. Beide ploegen spelen tegen een club met een beschermde status en moeten daardoor met een thuiswedstrijd beginnen.

Atalanta en Rangers, de tegenstander van Benfica in de Europa League, werden allebei groepswinnaar. Daardoor hebben zij het voordeel dat ze de laatste wedstrijd thuis mogen spelen. Sporting werd tweede in de groepsfase en Benfica kwam via een tussenronde van de Champions League in de achtste finales. Zij moesten daarom pas op de plaats maken.

De UEFA heeft uiteindelijk besloten dat de wedstrijd op woensdagavond om 18:45 uur gespeeld zal worden. Later die avond vinden de Champions League-wedstrijden plaats. Om 21:00 uur speelt Manchester City tegen FC Kopenhagen, en Real Madrid tegen RB Leipzig.

A @EuropaLeague está de volta ao reino do Leão ✨🔜



Até amanhã, Sportinguistas! 👋 #SCPATA pic.twitter.com/C6I5PqAqZe — Sporting CP (@SportingCP) March 5, 2024