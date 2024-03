Selectie Real Madrid stukje fitter: nog 'maar' drie afwezigen tegen RB Leipzig

Carlo Ancelotti beschikt over een bijna volledig fitte selectie tegen RB Leipzig in de achtste finale van de Champions League. Alleen in de achterhoede mist Real Madrid nog drie spelers.

Op een gegeven moment was het echt puzzelen voor Ancelotti met alle blessures, maar inmiddels is iedereen op het middenveld en in de aanval weer fit. De Italiaanse trainer mist alleen nog drie spelers met een knieblessure. Het gaat om keeper Thibaut Courtois en centrale verdedigers David Alaba en Eder Militao.

Met Antonio Rüdiger en aanvoerder Nacho Fernandez heeft Ancelotti nog twee centrale verdedigers tot zijn beschikking. Dani Carvajal en Ferland Mendy zijn de meest logische spelers voor op de backposities, maar ook middenvelder Eduardo Camavinga wordt wel eens linksachter geposteerd.

Real Madrid is de koning van de Champions League, met een recordaantal van veertien zeges. De laatste keer dat De Koninklijke de titel won, was in 2021/2022. Manchester City is momenteel de titelverdediger en komt woensdagavond in actie tegen FC Kopenhagen. De Engelsen verdedigen een 3-1 voorsprong.

RB Leipzig

Real Madrid verdedigt woensdagavond (aftrap om 21:00 uur) een 1-0 voorsprong tegen RB Leipzig in de achtste finale van de Champions League. De Nederlander Xavi Simons is de grote ster bij de Duitse formatie. RB Leipzig huurt hem van Paris Saint-Germain. Dit Champions League-seizoen was Simons goed voor twee goals en twee assists in zeven wedstrijden.

Ook Loïs Openda speelt bij Leipzig. De Belgische spits heeft een verleden in de Eredivisie, waar hij voor Vitesse speelde. De teller van de 24-jarige Openda staat op vier doelpunten in zeven CL-wedstrijden. Drie van die doelpunten maakte hij tegen Manchester City.