Erik ten Hag neergesabeld na nieuwe wanprestatie Manchester United: 'Een van de slechtst gecoachte teams'

Voor Manchester United en Erik ten Hag waren maandagavond de druiven opnieuw zuur. Het rampseizoen van de club werd nog ietsje erger door de 4-0 nederlaag bij Crystal Palace. De Britse media waren wederom spijkerhard na de vernedering.

United moet door de nederlaag vrezen dat het niet eens Europees voetbal gaat halen. Het leed de dertiende nederlaag in de Premier League, een negatief clubrecord, en zakte naar de achtste plaats. Ten Hag staat al tijden onder druk door de prestaties van zijn team en dat is na maandag niet minder geworden.

Erik ten Hag houdt ook na zoveelste debacle United hoop, maar: 'Zo hebben we een probleem' Erik ten Hag heeft een pijnlijke nederlaag geleden met Manchester United. De trainer kon niet voorkomen dat zijn ploeg met 4-0 werd vernederd in het uitduel met Crystal Palace. "Het is duidelijk dat dit ondermaats is", zei Ten Hag na afloop.

'Een van de slechtst gecoachte teams'

Jamie Carragher, oud-speler van aartsrivaal Liverpool, hield zich bij Sky Sports niet in: "Ik zou zelfs van het beloftenteam niet verwachten dat ze op deze manier verliezen."In de Premier League is United een van de slechtst gecoachte teams. Dat is een feit. Ik heb in mijn carrière een aantal topcoaches gehad en je kunt zien dat het daar fout gaat."

Mogelijk toch een clash tussen Erik ten Hag en Arne Slot in de Premier League: 'Manchester United wil Nederlander houden' Erik ten Hag staat zwaar onder druk bij Manchester United en er wordt dan ook volop gespeculeerd over de toekomst van de Nederlandse trainer. Het is nog allerminst onzeker of hij volgend jaar ook voor de groep staat, maar het lijkt erop dat er toch goed nieuws is voor hem.

Ten Hag leek eerder vorige week nog goed nieuws te gaan krijgen van de club, maar de Daily Mail neemt na de nieuwe afstraffing al een voorschot op een mogelijk vertrek van Ten Hag: "Ten Hag zag hoe zijn uitgeputte team verscheurd werd. Dit voelt als de laatste klap voor de man die de taak had om de glorie uit de tijd van Sir Alex Ferguson terug te brengen."

'Hou je mond en ga van het veld'

Toch wil Carragher wil niet alleen Ten Hag de schuld geven. Voormalig Eredivisie-spelers Antony, Mason Mount en André Onana werden fluisterend na de wedstrijd gezien en dat stoorde de oud-verdediger: "Hou je mond en ga van het veld. Waarschijnlijk fluisteren ze over andere spelers. Het is beschamend." Bekijk hieronder de samenvatting van het duel.

Ook krijgt Casemiro er hard van langs. De Braziliaan werd in 2022 overgenomen van Real Madrid, waar hij vijf keer de Champions League mee won. Hij moest een sterkhouder worden, maar volgens Manchester Evening News is het klaar met de 32-jarige middenvelder: "Er is geen weg meer terug. Zijn aftakeling is niet meer terug te draaien."