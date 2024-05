Bayern München staakt gesprekken met Erik ten Hag, nog geen ontslag bij Manchester United

Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund strijden dinsdagavond om een plek in de Champions League-finale. Het duel in Duitsland eindigde in 1-0 voor de thuisploeg. Nu is het aan de Fransen om dit weg te poetsen in eigen huis. Het duel begint om 21.00 uur. Volg de wedstrijd hier via ons liveblog.