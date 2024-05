Erik ten Hag houdt ook na zoveelste debacle United hoop, maar: 'Zo hebben we een probleem'

Erik ten Hag heeft een pijnlijke nederlaag geleden met Manchester United. De trainer kon niet voorkomen dat zijn ploeg met 4-0 werd vernederd in het uitduel met Crystal Palace. "Het is duidelijk dat dit ondermaats is", zei Ten Hag na afloop.

Toch twijfelt de Nederlander niet aan zijn eigen positie. "We zijn erg teleurgesteld. We hadden moeten strijden, net zoals de fans. Ze bleven de hele wedstrijd achter ons staan", aldus de trainer.

Nieuwe afgang Erik ten Hag: Crystal Palace speelt Manchester United compleet overhoop Erik ten Hag heeft een pijnlijke nederlaag geleden met Manchester United. De trainer kon niet voorkomen dat zijn ploeg werd vernederd in het uitduel met Crystal Palace: 4-0.

Ten Hag, die door de slechte resultaten van United onder druk staat, blijft vertrouwen houden. "Ik zal blijven strijden. Ik heb het team zo goed mogelijk voorbereid, maar het was zeker niet goed genoeg. Daar neem ik mijn verantwoordelijkheid voor."

Samenvatting: Crystal Palace - Manchester United Erik ten Hag werd met Manchester United vernederd door Crystal Palace. Bekijk hier de samenvatting.

Absoluut de juiste trainer

Ten Hag werd ook gevraagd of hij nog wel de juiste manager is voor Man United. "Absoluut", antwoorde hij daarop. "Als alle spelers weer beschikbaar zijn, hebben we een goed elftal. Maar als we bijna onze hele achterhoede missen, hebben we problemen."

Na de slechte resultaten van Man United met slechts één zege in de laatste vijf competitiewedstrijden was de positie van Ten Hag al onderwerp van gesprek. De Nederlander bleef volhouden dat hij bij de club blijft tot zijn contract afloopt, na volgend seizoen.

Erik ten Hag neergesabeld na nieuwe wanprestatie Manchester United: 'Een van de slechtst gecoachte teams' Voor Manchester United en Erik ten Hag waren maandagavond de druiven opnieuw zuur. Het rampseizoen van de club werd nog ietsje erger door de 4-0 nederlaag bij Crystal Palace. De Britse media waren wederom spijkerhard na de vernedering.

Zondag speelt Ten Hag met United een lastige wedstrijd tegen Arsenal. "Dan moeten we rechtzetten", zegt de trainer. "Hier moeten we van leren. Ik denk alleen maar aan hoe ik het team kan verbeteren. Ik ga de energie vinden om het team voor te bereiden op de wedstrijd van zondag."