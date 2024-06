Ronald Koeman doet geheimzinnig over bespreking Nederlands elftal: 'Ik ga nog wel iets zeggen'

Ronald Koeman heeft voorafgaand aan de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Polen aangegeven dat hij de spelers op een bepaalde manier gaat aanspreken. Hoewel de bondscoach van Oranje weinig verrassingen in de selectie heeft, wil hij in de wedstrijdbespreking zijn spelers wel raken.

Koeman begon zijn interview met de woorden dat Oranje-fans weinig spannends hoeven te verwachten in de wedstrijd tegen Polen. "Ik ben niet zo van de trucs. We hebben een goede voorbereiding gedraaid, dus we gaan doen hoe we het constant hebben aangegeven. Dan moet het goedkomen", zei Koeman in gesprek met NOS. Hij geeft zijn spelers vlak voor het duel nog wel een boodschap mee. "Ik ga de jongens vlak voor de aftrap zeker nog bepaalde woorden zeggen, maar welke dat zijn ga ik niet zeggen. Dat blijft in de kleedkamer."

Geen twijfels

Voor Koeman was de opstelling van het Nederlands elftal tegen Polen al geruime tijd bekend. "Ik heb in de afgelopen week nergens meer over getwijfeld. Na de laatste oefenwedstrijd heb ik geen reden om het anders te doen", vervolgde Koeman, die kiest voor een viermans-achterhoede. "Dat heeft in mijn eerste periode ook goed uitgepakt, maar we hebben zeker de spelers om te kunnen schakelen naar een vijfmansverdediging."

Koppeltje Veerman - Schouten

Met het afhaken van Frenkie de Jong en Teun Koopmeiners krijgen Joey Veerman en Jerdy Schouten de kans om zich te laten zien vanaf het begin. Koeman is van mening dat het zeker een voordeel is dat de PSV'ers elkaar door en door kennen. "Zij hebben een dusdanige ontwikkeling doorgemaakt dat het logisch is dat zij de kans krijgen. Het is logisch dat je bij zes afwezige middenvelders uitkomt bij jongens met weinig interlands."

PSV'ers Jerdy Schouten en Joey Veerman bij Oranje. © ANP

Hoog druk zetten

Voor Koeman is de tactiek voor de wedstrijd tegen Polen in ieder geval duidelijk. Zijn elftal gaat zoveel mogelijk hoog druk zetten op de achterhoede van Polen. "Het ligt er een beetje aan in welke opstelling Polen speelt, maar we willen zoveel mogelijk hoog druk zetten. Maar we weten dat we soms ook compact moeten spelen. Dat is geen enkel probleem, als je maar druk houdt", sloot Koeman zijn verhaal af.

