It's coming home! Dit zijn de WAG's van de selectie van Engeland

De spelers van de nationale ploegen gaan natuurlijk de komende weken schitteren op het EK, maar de mannen krijgen vaak support van hun vrouwen op de tribune. Zo ook Engeland, dat zondag begint aan het toernooi. Check hier welke vrouw bij welke speler hoort.

De term WAGS betekent 'wifes and girlfriends' en is dus een Engelse term, die vooral geliefd is bij de Britse tabloids. Het is dus hoog tijd om ook even aandacht te besteden aan de WAGS van het Engelse elftal.

Kate Kane is de vrouw van Harry Kane

Megan Pickford is de vrouw van doelman Jordan Pickford

Rebecca Cooke de vriendin van Phil Foden

Celia Valk de Nederlandse vriendin van Jude Bellingham

Lauren Fryer de vriendin van Declan Rice

Annie Kilner de vriendin van Kyle Walker

Tolami Benson de vriendin van Bukayo Saka