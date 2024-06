Oranje-fan reageert geschokt als ooggetuige van schietpartij vlak voor Polen - Nederland: 'Hij trok molotovcocktail'

In aanloop naar het duel van het Nederlands elftal tegen Polen werd een man neergeschoten door de Duitse politie. In de buurt van de Nederlandse stoet liep een man te zwaaien met een hakbijl en had hij in zijn rugzak een molotovcocktail. Een Oranje-fan was ooggetuige van de gevaarlijke situatie.

De ooggetuige was rustig een hapje aan het eten toen de politie hard moest ingrijpen. "Uit het niets trok de man een hakbijl. We hoorden 'm in eerste instantie wel iets schreeuwen, maar dit verwacht je niet. Wij stonden van een afstandje te kijken en ineens zagen we dat de man een molotovcocktail trok", liet de geschokte oranje-fan weten tegenover SBS6. Een andere fan vult aan: "Ik zat rustig op de toilet, terwijl mijn zoontje buiten zat. Dit is wel een heel grote teleurstelling op een dag als deze. Gelukkig trad de politie heel snel op."

Duitse politie schiet in aanloop naar Polen - Nederland man met hakbijl neer bij oranjemars Een man heeft in Hamburg in de buurt van de Nederlandse stoet met fans voor een gevaarlijke situatie gezorgd. De politie heeft de man, die gewapend was met een hakbijl, neergeschoten. Meerdere Oranje-fans zouden de schoten van de Duitse politie hebben gehoord.

Vol adrenaline

Voor de camera stond de oranje-fan in Hamburg vol adrenaline, beweert hij. Hij zag het van dichtbij gebeuren. "We moesten echt wegrennen van de situatie, want de man in kwestie liep recht op ons af. Het leek mij geen Duitse man, maar eerder een Oostblokker", lichtte de oranje-fan toe. Hij verbaasde zich met name over de plek om voor deze gevaarlijke situatie te zorgen. "Dit is wel de domste plek om zoiets te doen met zoveel politiemensen om je heen", zei hij. Een andere fan gaf een pluim aan de politie. "Ze hebben zeer goed werk verricht."

Biertje drinken

De oranje-fan in kwestie geeft aan geschokt te zijn, maar ook snel weer verder te willen op weg naar de wedstrijd tegen Polen. "Laten we gauw weer een biertje drinken. Er gebeurt genoeg in de wereld en dit was weer zo'n actie. Natuurlijk ben je in shock en is het gek, maar we gaan snel verder", aldus de fan van het Nederlands elftal in Hamburg. Nu gaat de blik weer op het Nederlands elftal. "We gaan nu weer voor de overwinning."

