Emotionele Pep Guardiola heeft brok in de keel bij afscheid Jürgen Klopp: 'Hij is ongelooflijk'

Pep Guardiola heeft de afgelopen jaren als trainer van Manchester City menigmaal aan de zijlijn gestaan in de nabijheid van Jürgen Klopp. De Duitser zwaait af als trainer van Liverpool en wordt opgevolgd door Arne Slot, die op zijn beurt Feyenoord verlaat.

Guardiola heeft het zwaar met het vertrek van Klopp, die nog niet precies weet wat hij gaat doen. Vermoedelijk last hij een lange pauze in. De reden dat Kloppo aftaait bij The Reds, is dat de job enorm intensief is en hij onvoldoende energie voelde om 'vol gas' te blijven leveren.

'Ready to be a Red': Liverpool en Feyenoord maken komst Arne Slot officieel Het hing al weken in de lucht en het werd al door de hoofdpersoon zelf bevestigd, maar nu is het officieel: Arne Slot is de nieuwe trainer van de Engelse topclub Liverpool. De Nederlander verlaat Feyenoord en wordt bij Liverpool een van de duurste Nederlandse trainers aller tijden.

Emotioneel

Guardiola, die met Manchester City voor de vierde keer op rij de Premier League-titel greep, zei op een persconferentie dat hij Klopp erg zal missen. "Hij is een belangrijk deel van mijn leven geweest", aldus de Spanjaard, met een emotionele brok in zijn keel. "

"Hij heeft me als manager naar een hoger niveau gebracht. Ik had het gevoel dat hij terug zou komen. Ik wil hem bedanken voor zijn woorden. Hij is ongelooflijk. Er zijn persoonlijkheden, die als ze ergens komen daar altijd zullen blijven. Klopp en Liverpool.. Hij staat op het niveau van eeredre leiders daar, zoals Bill Shankly en Bob Paisley."