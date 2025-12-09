PSV beleefde een geweldig begin tegen Atlético Madrid, maar heeft ook een flinke domper te verwerken gekregen. Met zo'n twintig minuten op de klok is het namelijk al zeker dat Ismael Saibari de wedstrijd tegen Newcastle United aan zich voorbij moet laten gaan.

PSV kwam tegen Atlético Madrid razendsnel op voorsprong door een geweldige teamgoal. Joey Veerman bediende Couhaib Driouech met een steekpass, waarna de Marokkaans-international 'm prima breed legde op de vrijstaande Guus Til. De topscorer van de Eindhovenaren wist daar wel raad mee en tikte de 1-0 binnen. Met dit resultaat als eindstand zou PSV zelfs al zo goed als zeker zijn van de tussenronde van de Champions League.

Domper voor Saibari

Bij een overwinning zal Ismael Saibari niet al te veel klagen, want dan mist hij slechts een 'overbodige' wedstrijd in de Champions League. De Marokkaans international was véél te laat en schopte op het middenveld zijn directe tegenstander tegen zijn voeten. Daarvoor kreeg hij een (terechte) gele kaart, waardoor hij geschorst is voor het duel tegen Newcastle United. Hij zal zichzelf flink voor zijn hoofd slaan als de Eindhovenaren niet winnen, want dan mist hij een cruciale clash.

Puzzelen vanwege Afrika Cup

Voor PSV-trainer Peter Bosz wordt het dan nóg langer puzzelen, want de 62-jarige trainer is de uitblinker van de afgelopen maanden ook al een aantal weken kwijt door de Afrika Cup. Saibari moet vanaf 15 december afgestaan worden voor de nationale ploeg van Marokko, net als Anass Salah-Eddine, Adamo Nagalo en mogelijk ook Driouech. De finale van het toernooi is op 18 januari, de wedstrijd tegen Newcastle United op 21 januari. In de Champions League is een speler geschorst bij drie gele kaarten. Eerder kreeg hij al kaarten tegen Napoli en Bayer Leverkusen.

Uitstekende Champions League-campagne

PSV heeft een verrassend goede Champions League-campagne. De Eindhovenaren begonnen slecht met een nederlaag tegen Union Sint-Gillis (3-1), maar maakten dat ruimschoots goed door te stunten tegen Napoli (6-2) en Liverpool (1-4). PSV staat al op acht punten na vijf wedstrijden. Bij een zege op Atlético Madrid zijn de Eindhovenaren zelfs al zo goed als zeker van de tussenronde van het miljardenbal.

