Erik ten Hag en Manchester United met de schrik vrij na schandalige vertoning in FA Cup

Manchester United is door het oog van de naald naar de finale van de FA Cup geglipt. De ploeg van trainer Erik ten Hag zag een riante voorsprong uit de handen glippen tegen Coventry City uit het Championship en pas na penalty's ging Erik ten Hag met zijn ploeg naar de finale van de FA Cup.

Het was letterlijk een halve finale met twee gezichten. In het eerste uur domineerde United en was er geen vuiltje aan de lucht voor Ten Hag z'n ploeg. Dankzij goals van Scott McTominay, Harry Maguire en Bruno Fernandes kwam United zelfs op een 3-0 voorsprong, maar daarna ging het helemaal mis.

In de laatste twintig minuten kwam Coventry City terug uit geslagen positie. Via goals van Ellis Simms en Callum O'Hare kwam Coventry terug tot 3-2. In de blessuretijd van de reguliere speeltijd kreeg de ploeg van de Nederlandse rechtsback Milan van Ewijk een penalty. Haji Wright benutte het buitenkansje en zette de blauwe kant van Wembley in vuur en vlak: 3-3.

Penalty's brengen beslissing na afgekeurde goal

In de verlenging scoorde Coventry zelfs ook nog de 4-3. Victor Torp tikte in de slotseconden de voorsprong binnen voor Coventry, maar zijn goal werd afgekeurd omdat assistgever Wright millimeters buitenspel stond. In de loterij die de strafschoppenserie heet, schoot Casemiro meteen recht op de handen van Coventry-keeper Bradley Collins. O'Hare gaf de voorsprong van Coventry bij de derde penalty uit handen door zijn pingel op de handen van André Onana te schieten. Sheaf miste een penalty later ook en daarmee was United weer favoriet om tóch door te gaan. Dat lukte, dankzij de winnende penalty van Hojlund.

In de finale van de FA Cup moet United tegen stadgenoot Manchester City. Dat is een herhaling van de finale van vorig jaar, die City toen won.