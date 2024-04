Manchester United-trainer Erik ten Hag hemelt Coventry uit Championship op: 'Vijfde competitie ter wereld'

Manchester United speelt zondag in de halve finale van de FA Cup tegen Coventry City. Die ploeg komt uit in het Championship, de divisie onder de Premier League. Makkie dus voor trainer Erik ten Hag? Nee: hij heeft enorm veel personele problemen, met name in de laatste linie.

The Red Devils staan zevende in de Premier League en dat is vier plekken lager dan de eindpositie van vorig seizoen. Coventry staat achtste in het Championship. In de vorige ronde versloegen ze al een Premier Leage-club: Wolves. Het lijkt niet onmogelijk om nu Manchester United pootje te lichten, want de ploeg van Ten Hag heeft het enorm zwaar. Ook in de wedstrijden waarin wel een resultaat wordt gehaald, is het niet best gesteld met het aantal kansen voor en tegen.

Blessures

Een van de oorzaken van de ellende bij de gevallen grootmacht is dat de ziekenboeg uitpuilt. Momenteel is er maar één verdediger beschikbaar: Harry Maguire. Da's nou niet het betrouwbaarste anker achterin. Lisandro Martínez, Raphaël Varane, Victor Lindelöf, uke Shaw en Jonny Evans zouden normaal in aanmerking komen voor een basisplek, maar ze zijn allemaal uit de roulatie.

Casemiro

Hoe lost de trainer het op? Casemiro wordt wellicht als verdediger ingezet, alhoewel de Braziliaan zich beter thuis voelt op het middenveld. Maar de puzzel die hij moet leggen beperkt zich niet tot die linie. Er zijn meer spelers niet beschikbaar, die Ten Hag er wel graag bij zou hebben, zoals Mason Mount, Sofyan Amrabat en Willy Kambwala. Transferkenner Fabrizio Romano becijferde dat de club dit seizoen al zestig verschillende blessuregevallen te verwerken kreeg.

Jeugdspelers

Enkele jonge, onervaren spelers worden vermoedelijk meegenomen naar de trip richting Londen, waar op Wembley de halve finale wordt gespeeld. Wie weet zijn Louis Jackson, Harry Amass en Habeeb Ogunneye de spelers van de toekomst, maar momenteel zijn dat niet de gedroomde namen om de halve finale van een groot bekertoernooi mee te moeten beslechten.

Erik ten Hag

Ondertussen probeert Ten Hag de tegenstander wat groter te maken om zijn spelers te prikkelen. Hij zegt over het Championship: "Ik denk dat het de vijfde competitie ter wereld is. Het is een hele sterke competitie. De spelers zijn erg fit en hebben een hoog technisch niveau. Je moet je beste spel laten zien om te winnen." Dat tekende Sportbible op.

🚨🔴 Harry Maguire is the only centre back fit and available for Man United vs Coventry.



↪️⛔️ Varane, Lisandro Martínez, Evans Victor Lindelof and Willy Kambwala are all out injured.



Understand Erik ten Hag had to test Casemiro as CB with Maguire as emergency solution. 🇧🇷 pic.twitter.com/cypml3J5EI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 20, 2024