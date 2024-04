Arne Slot en Peter Bosz worden genoemd als geschikte opvolgers Erik ten Hag bij Manchester United

Erik ten Hag heeft het zwaar bij Manchester United en moet zondag in de halve finale van de FA Cup winnen van Coventry City om nog iets te bereiken dit seizoen. Er wordt al nagedacht over vervanging voor de Nederlandse trainer en er kwamen twee andere Nederlanders naar voren.

The Athletic ging op basis van data op zoek naar vervangers voor Erik ten Hag. Het 'Manchester United-DNA' dat de nieuwe coach moet bevatten, wordt omschreven als snel aanvallend voetbal waar veel kansen worden gecreëerd, op balbezit wordt gespeeld en hoog druk wordt gezet. Volgens het Engelse medium zijn Arne Slot en Peter Bosz een goed voorbeeld hiervan en daarmee geschikte opvolgers voor Ten Hag. Daarnaast wordt ook Rúben Amorim genoemd.

Arne Slot wordt geprezen voor zijn vermogen om spelers beter te maken en jeugdspelers een kans te geven. De stijl van Peter Bosz wordt omschreven als energiek en heeft PSV tot één van de sterkste ploegen van de zeven beste competities van Europa gemaakt. Ondanks deze mooie woorden, is het opnieuw aanstellen van een Nederlandse trainer volgens The Athletic misschien weer wat overdreven.

Rúben Amorim is momenteel coach bij Sporting CP en heeft de club naar de eerste titel sinds 19 jaar geleid in het seizoen 2021-2022. Amorim werd al gelinkt aan een overstap naar Liverpool, maar is volgens de data ook een goede opvolger voor Ten Hag bij The Red Devils.

Manchester United-aanvaller haalt uit naar Erik ten Hag met likes op sociale media Erik ten Hag kreeg zaterdag een nieuwe tegenvaller te verwerken met het gelijkspel van Manchester United uit bij Bournemouth. De ploeg van de Nederlandse coach mocht van veel geluk spreken dat bij de middenmotor nog wegkwam met een puntje, maar het kan daardoor een plek in de Champions League van volgend seizoen zo goed als vergeten. De druk op Ten Hag neemt toe en een actie van een van zijn speler helpt ook niet.

Moeizaam seizoen United

Het seizoen is voor Ten Hag niet zo succesvol als zijn eerste seizoen bij The Red Devils, toen United knap op de derde plek eindigde achter Manchester City en Arsenal. Daarnaast werd ook deelname aan de Champions League bemachtigd en de Engelse League Cup gewonnen.

Momenteel staat United zevende in de Premier League en is de halve finale van de FA Cup het laatste lichtpuntje in dit teleurstellende seizoen. Zondag spelen The Red Devils tegen Coventry City en is de druk hoog om te winnen, zodat er nog iets gehaald wordt dit seizoen. De laatste 13 van de 15 ontmoetingen tussen deze twee Engelse clubs wist United te winnen.

Ten Hag terug naar Ajax?

Mocht Ten Hag moeten vertrekken bij United, zou de oefenmeester eventueel kunnen denken aan een terugkeer naar Ajax. De trainer zou wel een hele andere club aantreffen dan die hij achterliet twee jaar geleden.

Bij Ajax zou Ten Hag helemaal bovenaan het lijstje staan van mogelijke opvolgers van trainer John van 't Schip. De Amsterdammers hopen met Ten Hag alle problematiek van de laatste periode achter zich te laten en een betere toekomst tegemoet te gaan. Of Ten Hag terug naar Amsterdam zou willen keren, blijft uiteraard onzeker.