Telegraaf openbaart shortlist Ajax: Ten Hag op één, twee namen daarachter, uitgebreid gesprek met Xavi

Ajax heeft op dit moment een shortlist van drie mogelijke trainers voor volgend seizoen. Dat meldt De Telegraaf vrijdagochtend. Marijn Beuker en Kelvin de Lang spraken ook met Barcelona-trainer Xavi, maar die besloot af te wijzen.

"We werken met een shortlist", houdt Beuker de kaarten op de borst over het nieuwe trainerschap. Niet lang daarna wil hij toch wat meer kwijt over de droomkandidaat: Erik ten Hag.

"Hoelang we bereid zijn op Erik ten Hag te wachten? De eerste training staat half juni gepland, dus willen we uiterlijk eind mei duidelijkheid hebben en het liefst nog eerder. We willen niet te snel, omdat je dan keuzes blokkeert. Maar er komt een moment dat je door wilt", reageert de directeur voetbal alsnog cryptisch.

Kopstukken uit rel rond Kroes reageren op terugkeer: 'De bestuursraad moest hier handelen' In de Johan Cruijff ArenA werd donderdag gepraat over de terugkeer van Alex Kroes. Michael van Praag (voorzitter van de RvC), Ernst Boekhorst (voorzitter bestuursraad Ajax) en Kroes zelf kwamen allemaal aan het woord. Zij reageren naderhand ook voor de camera van NOS.

Erik ten Hag

Volgens De Telegraaf is de droomkandidaat voor de trainersvacature bij Ajax nog altijd Ten Hag. De voormalig coach van de Amsterdammers presteert met een zesde plek in de Premier League niet naar behoren en dus is zijn toekomst bij Manchester United onzeker. Ten Hag denkt zelf nog altijd dat hij volgend seizoen 'gewoon' voor de groep staat in Engeland. De nieuwe technisch directeur Alex Kroes ziet in de Nederlander de perfecte trainer, maar bij een 'nee' kan Ajax gelijk doorschakelen.

Graham Potter

Één van de twee achtervolgers in de trainersrace bij Ajax zou Graham Potter zijn. De Engelsman wordt al weken gelinkt aan Ajax en volgens verschillende bronnen is hij ook al in onderhandeling met Ajax. Potter komt ook uit de koker van Kroes, aangezien het een publiek geheim is dat de twee een goede band hebben. Door de terugkeer van Kroes lijken de onderhandelingen met de Engelse coach in een stroomversnelling te kunnen komen, Potter zou initieel zelfs tegen Excelsior al op de tribune zitten. Toch zitten Ajax en de trainer nog ver uit elkaar wat betreft het financiële plaatje

'Graham Potter wijst eerste aanbieding van Ajax af' Graham Potter is inderdaad in Amsterdam en had daar slecht nieuws voor het Ajax-bestuur. De Engelse trainer heeft het eerste bod van Ajax afgewezen. De club zou te weinig salaris bieden.

Francesco Farioli

Francesco Farioli zou achtervolger de tweede kanshebber na Ten Hag zijn voor Ajax. De innovatieve Italiaanse trainer van OGC Nice staat bekend als oud-assistent van Roberto De Zerbi, een trainer die internationaal geroemd wordt om zijn kwaliteiten. Farioli begon het seizoen met Nice fantastisch en streed lang met Paris Saint-Germain om de koppositie in de Ligue 1, maar inmiddels staat de ploeg vijfde. De Italiaan staat bekend om zijn aanvallende speelstijl. Het grootste nadeel van Farioli? Zijn doorlopende contract en het feit dat Ajax dus een afkoopsom moet betalen.

Francesco Farioli Pro Shots

Xavi

Ajax begon de shortlist in eerste instantie met vier namen, want ook Barcelona-trainer Xavi was een belangrijke kandidaat in Amsterdam. De trainer van de Catalanen sprak zelfs met Beuker en De Lang en de coach werd ook nog eens enthousiast van het verhaal van Ajax. Na de gesprekken gaf Xavi echter aan dat hij een jaartje rust wilde na zijn aangekondigde vertrek bij Barcelona. Voor Ajax kwam het dan ook als een forse verrassing toen de Spanjaard alsnog besloot om aan te blijven als coach van Barcelona.