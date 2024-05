Mogelijk toch een clash tussen Erik ten Hag en Arne Slot in de Premier League: 'Manchester United wil Nederlander houden'

Erik ten Hag staat zwaar onder druk bij Manchester United en er wordt dan ook volop gespeculeerd over de toekomst van de Nederlandse trainer. Het is nog allerminst onzeker of hij volgend jaar ook voor de groep staat, maar het lijkt erop dat er toch goed nieuws is voor hem.

Ten Hag heeft nog een contract tot de zomer van 2025, maar desondanks is er veel speculatie over zijn toekomst. Sir Jim Ratcliffe, eigenaar van het bedrijf INEOS, nam een groot deel van de aandelen over en bepaalt sinds kort samen met Dave Brailsford, voormalig ploegleider van wielerteam Team Sky, de sportieve koers bij de club. Zij moeten dus bepalen of Ten Hag ook komend jaar nog op de bank zit bij The Red Devils.

Door de magere prestaties van Manchester United wordt er ook rekening mee gehouden dat Ten Hag het veld moet ruimen, maar volgens The Athletic is er goed nieuws voor de Nederlandse coach. Ratcliffe en Brailsford zouden vinden dat hij niet genoeg gesteund is door de vorige directie om zich te bewijzen en ook zijn afkoopsom zou hen afschrikken om hem de laan uit te sturen. Ze zouden dus van plan zijn om Ten Hag binnenboord te houden.

Clash met Arne Slot

Mocht Ten Hag ook volgend jaar voor de groep staan dan kan hij al heel snel Arne Slot tegen gaan komen. De Feyenoord-coach lijkt de overstap te gaan maken naar Liverpool, de aartsrivaal van Manchester United. Beide teams spelen begin augustus een oefenwedstrijd tegen elkaar in de Verenigde Staten.

Moeizaam seizoen

Ten Hag leek het eind vorig seizoen op de rit te hebben bij United met een derde plaats in de Premier League, winst van de League Cup en een finaleplaats in de FA Cup. Dit seizoen vallen de prestaties echter flink tegen. The Red Devils staan zesde in de Premier League en lijken zich dus niet te gaan plaatsen voor de Champions League. Dit jaar was United daarin wel actief, maar strandde het al in de groepsfase door op de laatste plaats te eindigen.

Toch kan de Nederlander het seizoen nog besluiten met een prijs. Manchester United speelt op zaterdag 25 mei de finale van de FA Cup tegen stadgenoot Manchester City. Dat is een herhaling van de finale van vorig jaar, die door City werd gewonnen. De ploeg van Ten Hag wordt op Wembley in ieder geval gesteund door een bijzondere fan: darter Luke Littler slaat een toernooi in Nederland over om zijn club aan te moedigen.