Erik ten Hag moet opnieuw vrezen voor stortvloed aan kritiek na wanprestatie Manchester United

Erik ten Hag kan weer bakken met kritiek verwachten van de Engelse pers. De manager van Manchester United verspeelde na de 1-1 op Old Trafford punten tegen Burnley, dat slechts voorlaatste staat in de Premier League. Twee voormalig Ajax-spelers hadden een hoofdrol.

In de eerste helft waren er kansen over en weer, maar blonk vooral André Onana uit. De doelman voorkwam met enkele goede reddingen doelpunten van Burnley, dat slechts voorlaatste staat in de Premier League. Ook in de tweede helft vielen er lange tijd geen goals, tot Antony voor opluchting zorgde op Old Trafford

Uitgerekend Antony scoort

Uitgerekend de Braziliaan, die vaak beschimpt wordt vanwege zijn matige prestaties, maakte de 1-0. Na balverlies van Burnley ging de voormalig Ajacied er vandoor en al vallend wist hij te scoren. Het was pas zijn eerste competitiegoal van dit seizoen. Hij had ook pas één beslissende voorzet op zijn naam staan.

Andere oud-Ajacied in de fout

Niet veel later bracht een andere speler met een verleden bij Ajax Ten Hag juist weer in de problemen. Na een onhandige kopbal van Casemiro beukte Onana met zijn vuisten een Burnley-speler omver. De man die United voor rust op de been hield, werd nu de schlemiel. De scheidsrechter gaf namelijk vlak voor tijd een penalty en daar had Onana geen antwoord op: 1-1. Gescoord werd er vervolgens niet meer.

Ten Hag stond voorafgaand aan zijn ploeg zesde, veel te laag voor een topclub als United. De Champions League lijkt volgend seizoen een illusie en daardoor zwelt de kritiek aan, gericht aan de Nederlandse trainer. Het puntenverlies zorgt ervoor dat de kritiek nog verder toeneemt.

Overhoop met de Engelse pers

Eerder deze week won United met moeite van hekkensluiter Sheffield United (4-2). Na afloop mochten drie Engelse kranten geen vragen stellen aan Ten Hag. Hij heeft bepaalde media geboycot en staat ze niet meer te woord. De reden daarvoor is de kritiek die Ten Hag kreeg na het behalen van de FA Cup-finale. Dat ging met enorm veel moeite tegen Coventry City, dat een niveau lager speelt.