FC Twente zorgde op 25 september 2025 voor een historische avond tegen Manchester United (1-1). In de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine komt oud-directeur Arnold Bruggink met een opmerkelijke anekdote over een zéér betrokken aanwezige op een aandeelhoudersvergadering, die verweet dat er 'synergie' ontbrak in het elftal.

Hét hoogtepunt van het afgelopen seizoen was het gelijkspel van FC Twente tegen Manchester United op Old Trafford. Het doet Bruggink meteen denken aan een opmerkelijk moment. "Vijf weken voordat we tegen Manchester speelden, verkochten we Robin Pröpper en speelden we thuis tegen Sparta. Het was onze eerste thuiswedstrijd en we kregen in de laatste seconde de gelijkmaker tegen", herinnert de voormalig directeur zich nog goed.

'Ik mis de synergie'

Na de late tegenvaller waren de reacties van FC Twente-supporters vooral zuur. Het zorgde een dag later voor een kritisch noot bij een aandeelhoudersvergadering. "Toen zei iemand: 'Arnold, ik mis de synergie in dit elftal'", licht Bruggink toe. "Dus ik vertelde hem dat Robin Pröpper was weggegaan en dat het ook nog een beetje gevormd moest worden. Nou, vijf weken later speelden we gelijk bij Manchester United en iedereen was door het dolle heen."

Ook de aanwezige op de desbetreffende vergadering stak zijn blijdschap niet onder stoelen of banken. "Na het laatste fluitsignaal sloeg die man mij op mijn schouder: ‘Arnold, wat fantastisch, wat fantastisch’. Ik draaide me om en zei: 'ik mis de synergie'. Dat was natuurlijk ook een beetje een flauw moment, maar ik wilde wegblijven van die emoties. Ik dacht: over drie dagen wacht NAC Breda, hoe gaat het dan?"

Genoten van historisch gelijkspel

Tóch heeft de vertrokken directeur, die afgelopen zomer wegging vanwege gezondheidsklachten, volop genoten van het historische gelijke spel op Old Trafford. "Ik vind het vooral leuk als ik andere mensen zie genieten. Er waren liefst vijfduizend supporters, die blijdschap was prachtig om te zien", gaat Bruggink verder.

"Je kan er ook niet genoeg van genieten. Dat is gewoon wat het is", stelt Bruggink, die wordt bijgevallen door Sportnieuws.nl-host Robert Maaskant. “Dat had ik bij Go Ahead Eagles tegen Aston Villa ook. Ik sprak Mats Deijl en toen zei ik: geniet van het moment, maar kijk ‘m niet terug. Hij begreep dat toen niet, maar nu wel”, lacht Maaskant. “Dit is een wedstrijd voor de eeuwigheid, maar als je betrokken bent moet je dat soort wedstrijden absoluut nooit terugkijken.”

Beluister Sportnieuws.nl De Maaskantine

In deel twee van Sportnieuws.nl De Maaskantine ontvangen Robert Maaskant en Aron Kattenpoel Oude Heerink oud-voetballer, analist en voormalig technisch directeur van FC Twente: Arnold Bruggink. Na ruim twee bewogen jaren als eindverantwoordelijke bij 'zijn' club moest hij noodgedwongen stoppen vanwege gezondheidsklachten.

Hij vertelt openhartig over zijn vriendschap met Ruud van Nistelrooij én vindt dat Sem Steijn altijd mee moet naar het WK 2026. Verder laat hij zich aan de hand van stellingen, dilemma's en anekdotes uit over spelende zaken in de voetballerij, zoals bij Ajax en Feyenoord. Beluister De Maaskantine vanaf woensdagochtend 7.00 uur via alle streamingsdiensten of op YouTube.