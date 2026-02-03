Feyenoord-trainer Robin van Persie heeft er de laatste maanden een behoorlijke puinhoop van gemaakt. De Rotterdammers staan al zeventien punten achter koploper PSV, terwijl ze ook uit de Europa League én KNVB Beker zijn. Voor columnist Hugo Borst genoeg redenen om zich kritisch uit te laten over Van Persie. Volgens Borst zijn er zelfs in de staf van Feyenoord twijfels over de manier van communiceren van de 42-jarige trainer.

Van Persie trad iets minder dan een jaar geleden aan als hoofdtrainer van Feyenoord, nadat hij een half seizoen bij SC Heerenveen had gewerkt. Zowel in Heerenveen als in Rotterdam ging het regelmatig mis, maar dit seizoen ligt hij extra onder een vergrootglas vanwege een aantal opvallende missers. Zo gaf hij Jeremiah St. Juste na acht maanden zonder speelminuten direct een basisplaats tegen PSV, overhandigde hij nieuwkomer Sem Steijn meteen de aanvoerdersband en liet hij Givairo Read vrijwel de hele wedstrijd staan ondanks een spierblessure, waarna die opnieuw geblesseerd moest afhaken.

Eigenwijze Van Persie

Volgens Borst komt dat onder meer doordat Van Persie weigerde lering te trekken uit de ervaringen van eerdere, nog onervaren trainers als Ruud van Nistelrooij, Marco van Basten, Ruud Krol en Clarence Seedorf. "Van Persie trok geen les uit het fnuiken van bijvoorbeeld de onervaren trainer Ruud van Nistelrooij bij PSV en liet zich verleiden om na een zeer matige periode bij Heerenveen bij Feyenoord te gaan werken", schrijft Borst in zijn column bij het Algemeen Dagblad.

De columnist vindt dat Van Persie zijn trainersloopbaan op een lager niveau had moeten beginnen. "Genoeg mensen moeten Robin van Persie op het hart hebben gedrukt dat hij vuile meters moest maken. Twee jaar bij Excelsior, op zijn minst. En daarna twee jaar Heerenveen. Dan pas Feyenoord. Maar het is bekend dat hij mensen wel hoort, maar dat hij niet naar ze luistert."

'Gebrekkige communicator'

Ter illustratie verwijst Borst naar assistent-trainer René Hake, die afgelopen jaar als vertrouweling naar Feyenoord kwam. "Zijn rechterhand verklapte het op een eeuwfeest bij Emmen (25 augustus 2025). Ten overstaan van flink wat (ex-)collega’s schetste hij het beeld van trainer Van Persie als een gebrekkige communicator", onthult Borst. "Robin laat zich omringen door veel deskundigen, maar hij doet bijna nooit iets met hun aanbevelingen. Inderdaad, we kenden die verhalen al van Heerenveen."

