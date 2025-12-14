Heracles-trainer Ernest Faber is sinds anderhalve week de de grote baas in het Asito Stadion, want opmerkelijk genoeg combineert hij de rollen van trainer én technisch directeur. Zaterdag keerde hij terug bij ‘zijn’ PSV, al eindigde die knotsgekke avond in een zure 4‑3 nederlaag. Tegen onder meer Sportnieuws.nl vertelt Faber uitgebreid over zijn terugkeer in Brabant, zijn periode 'Down Under' én de keuze voor een dubbelfunctie in Almelo.

"Het kwam me allemaal al bekend voor", opent eenmalig Oranje-international Faber grappend bij zijn terugkeer in het Philips Stadion. De geboren Eindhovenaar heeft een levenslange band met PSV; hij groeide letterlijk op in de schaduw van het stadion, speelde er 175 wedstrijden en vervulde na zijn actieve carrière meerdere functies bij de club. "De club heeft zich mooi doorontwikkeld, daar ben ik het grootste deel van mijn carrière mee bezig geweest. Dat is mooi om te zien."

'Dankbaarste tijd' bij de jeugd van PSV

Een van die functies die Faber bekleedde in Eindhoven was die van hoofd jeugdopleiding. ESPN‑analist Marciano Vink sprak zaterdagavond al lovend over Fabers bijdrage aan de Eindhovense opleiding. "PSV bungelde destijds onder Ajax en AZ in de jeugd, en toen is hij daar echt hard mee aan de slag gegaan. Uiteindelijk heeft dat geleid tot de doorbraak van een nieuwe lichting, met spelers als Gakpo en Saibari."

Faber typeert die tijd als 'de dankbaarste tijd'. "Ik vind het vooral leuk om te zien dat de meeste jeugdspelers uit die tijd het héél erg goed doen. Het werk als Hoofd Jeugdopleidingen is wel zeven dagen in de week werken, maar het is wel het meest dankbare werk. Je ziet families opgroeien en krijgt heel veel connecties. Ze zijn dankbaar als ze een contract krijgen bij het eerste elftal. Dus ja, dat is genieten."

Avontuur aan de andere kant van de wereld

Tot voor kort zag de toekomst van Faber er heel anders uit. Anderhalf jaar geleden vertrok hij namelijk met zijn vrouw naar Australië voor een driejarenplan bij Adelaide United. Als technisch directeur én veldtrainer had hij daar een brede rol binnen een ambitieuze club met Nederlandse eigenaar Cor Adriaanse. Het leven beviel hem uitstekend: mooi land, goed weer en een duidelijke sportieve visie. Maar toen kwam er plots een telefoontje uit Almelo.

Heracles‑directeur Rob Toussaint was op zoek naar zowel een trainer als technisch directeur. "Ik ben wel wat sneller terug dan verwacht", lacht Faber. Vanuit Adelaide had hij al contact met verschillende Nederlandse clubs, waaronder Heracles. "Toen vroegen ze aan mij: wat doe je eigenlijk in Australië? Nou, toen heb ik verteld dat ik technisch directeur was en ook op het veld stond. Ik was bezig met de strategie en het aankoopbeleid, maar deed ook individuele trainingen voor de jeugd en was ik assistent‑trainer bij het eerste elftal."

Waarom een dubbelfunctie?

Die combinatie van functies wordt door velen als een grote uitdaging gezien, omdat zowel het trainerschap als het technisch directeurschap al enorm veel vraagt. Maar de hardwerkende Faber blijft nuchter onder zijn dubbelfunctie. "Je kunt in theorie alles uitleggen, maar het is ook prettig als je het op het veld kunt overbrengen. Bij Heracles staat er een heel goed managementteam. Als je het allemaal alleen zou doen, dan is het onmogelijk. Ik kan ook veel uit handen geven."

Botsingen tussen beide rollen vindt hij niet ingewikkeld. "Ik heb visie en beleid, op basis daarvan maak je keuzes. Daar hebben we een goed beleidsplan voor waarin we strategische keuzes hebben bepaald. Als sommige dingen zich voordoen, volg je gewoon je visie en beleid. We zijn een ontwikkelingsclub en hebben ook transfers nodig. Als er aanbiedingen komen die niet te weigeren zijn, hebben we ook een economisch belang."

Wonen met uitzicht op dolfijnen en haaien

Op de vraag of hij genoeg heeft genoten van Australië, is Faber duidelijk: "Ik heb een prachtige tijd gehad samen met mijn vrouw. We woonden aan het strand met dolfijnen en af en toe ook haaien voor de deur." Zijn vrouw moest wel wennen aan het idee om terug te keren naar Nederland. "Ze was in het begin niet zo blij dat we terug gingen, maar de familie en vrienden maken het verschil", besluit Faber.

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.