Fans van Portugal geven vriendin van Cristiano Ronaldo de schuld van uitschakeling op EK voetbal

Portugal is uitgeschakeld bij het EK voetbal 2024, nadat in de kwartfinale Frankrijk in de strafschoppenreeks geen enkele keer faalde. Einde toernooi dus ook voor sterspeler Cristiano Ronaldo.

De partner van Ronaldo, Georgina Rodríguez, was aanwezig bij de wedstrijd. Ze zat in een skybox en droeg een jurk met een zwarte en rode print. Diverse fans van Portugal reageren bijgelovig op haar modekeuze. Zij menen dat elke keer dat het in Argentinië geboren model een jurk draagt, het Portugese elftal verliest.

De keren dat ze bij duels van Portugal aanwezig die de kampioen van 2016 wel won, droeg ze een broek en jurk, stellen de bijgelovige supporters. Maar zoals wel vaker het geval is met bijgeloof, spreken de naakte feiten deze claim tegen. Diverse mensen wijzen er in reacties op dat Rodríguez ook vaak genoeg een broek droeg als Portugal verloor, of dat ze weleens vaker een jurk aanhad, op momenten dat Ronaldo en de zijnen wel triomfeerden.

Georgië

Een recent geval waarbij ze geen jurk droeg en de Portugese spelers toch onderuit gingen, was de wedstrijd in de groepsfase tegen Georgië. Portugal was op dat moment toch al zeker van de achtste finale en speelde wellicht niet op de allerhoogste versnellig. Georgië won met 2-0 en mevrouw Ronaldo zat toen toe te kijken in een shirt van Portugal.

Duur tasje

Het rode tasje dat ze nonchalant over haar stoel had gedrapeerd op de foto, is trouwens niet zomaar een hebbedingetje. Het gaat om een exclusief model dat 90.000 euro kost, schrijft Sportal.bg. Alleen leden van de VIP-club van de fabrikant krijgen de kans om het ding te scoren.

Tekst gaat door de de Instagram-post

Vlechten

Inmiddels heeft Rodriguez haar haren weer ontvlecht. Eerder tijdens het EK verscheen ze met ingevlochten haar, waardoor ze leek aan te sluiten bij de modetrend van Memphis Depay, Xavi Simons en Georginio Wijnaldum.

Kritiek op Georgina Rodriguez

Eerder was er kritiek op een video van Rodriguez, waarin ze omringd door schalen met voedsel, de uitroep deed dat als je honger hebt, je moet eten. Een schijnbaar onschuldig advies, maar daarbij leek ze te vergeten dat het voor een miljonair wat makkelijker is om honderd smakelijke maaltijden op je tafel te laten zetten, dan voor mensen die het wat minder breed hebben.

