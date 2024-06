Cristiano Ronaldo viert vakantie voordat EK begint: vriendin Georgina Rodriguez steelt de show

Cristiano Ronaldo geniet samen met zijn vriendin nog even van zijn vakantie, voordat hij met Portugal naar het EK gaat. Het hele gezin vertoeft op het strand aan de Rode Zee in Saoedi-Arabië, maar Georgina Rodriguez steelt de show met haar bikini-selfies.

De 39-jarige Ronaldo speelt sinds 2023 in Soedi-Arabië bij Al-Nassr FC. In dat land kan iedere dag genoten worden van de zon aan de Rode Zee. In zijn vrije periodes verruilt de vedette dan ook vaak de drukke stad van Riyadh voor een luxe resort aan de kust.

Ook nu rust Ronaldo samen met zijn gezin uit op het strand na zijn eerste seizoen in de Saudi Pro League, en in aanloop naar het EK in Duitsland. Het Europese eindtoernooi gaat op 14 juni van start. Portugal komt op 18 juni voor het eerst in actie tegen Tsjechië.

Georgina Rodriguez

Hoewel ook Ronaldo foto's van zijn nog altijd fitte lichaam deelt op sociale media, is het vooral zijn vriendin die de show steelt. De selfies van Rodriguez op het strand in bikini worden wel gewaardeerd door haar volgers.

Er wordt massaal gereageerd met hartjes en smileys met hartjesogen. Een van de volgers besluit het er gewoon op te wagen: "Je nummer alsjeblieft?", vraagt hij.

Het model en influencer heeft inmiddels 59 miljoen volgers op haar Instagram. Fans die niet genoeg kunnen krijgen van Rodriguez kunnen ook nog kijken naar haar Netflix-serie. Daarin wordt haar leven als moeder en model gevolgd.