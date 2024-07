'Hij remt juist af': Franse sportkrant bikkelhard met bizar cijfer voor Kylian Mbappé

Frankrijk heeft de halve finales van het EK bereikt. Maar daar lijkt ook alles mee gezegd. De ploeg van bondscoach Didier Deschamps scoorde nog niet uit open spel, ook niet tegen Portugal (0-0). Pas na penalty's ging de EK-favoriet door en de kritiek uit eigen land is dan ook niet mals.

Voorin worden de spelers door de gehaktmolen gehaald door de Franse krant L'Équipe. Vooral Mbappe. Het sportmedium geeft nooit echt hoge cijfers - Nederland-Roemenië was een uitstekend voorbeeld - en dat hebben de aanvallers geweten. Mbappé kreeg een 2. Antoine Griezmann, die na een uur gewisseld werd, een 3. Randall Kolo Muani ontving een 5. Alleen invaller Ousmane Dembélé scoorde als aanvaller een voldoende: 7.

'Zijn inbreng was matig'

"Terwijl hij snelheid aan het spel moet toevoegen, remt hij juist af", is het oordeel van L'Équipe. "Hij wordt ook niet bediend, maar het is ook moeilijk hem te vinden sinds hij geen duels meer durft aan te gaan (met zijn gebroken neus, red.). Buiten een geblokt en te zacht schot was zijn inbreng matig."

Ook Cristiano Ronaldo kreeg een laag cijfer van de Franse krant, hij moest het doen met een 3. "Onzichtbaar na de rust, waar hij de raarste ballen verloor. Ook miste hij een grote kans in verlenging, die hij over schoot." Bruno Fernandes kreeg net als Mbappé een 2.

Voldoendes

Toch was L'Équipe niet zo kritisch als op Nederland tegen Roemenië. Keeper Mike Maignan en William Saliba kregen bijvoorbeeld een 8. Zevens waren er voor Dayot Upamecano, Vitinha, Ruben Días en Pepe. Ook werden er nog wat zesjes uitgedeeld, ook voor beide bondscoaches.

Frankrijk speelt in de halve finale van het EK tegen Spanje, de Europees kampioen van 1964, 2008 en 2012. De Spanjaarden kennen flinke personele problemen voor dat duel. Frankrijk won het toernooi in 1984 en in 2000, toen Nederland en België het EK organiseerden.

