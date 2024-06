Duits voetbalicoon tot de orde geroepen na opmerking over vrouw Cristiano Ronaldo

Een fragment uit de ARD-uitzending van dinsdagavond zorgt voor veel pret op sociale media. Oud-international Bastian Schweinsteiger en presentatrice Esther Sedlaczek geven commentaar op een Instagram-video van Cristiano Ronaldo's vrouw Georgina Rodriguez en dat loopt niet helemaal soepel.

Rodriguez plaatste de video ter ere van de veertiende verjaardag van haar stiefzoon Cristiano Jr. De familie loopt door de familievilla in Riyadh, Saoedi-Arabië en er worden cadeautjes uitgepakt. Opvallend aan de video is voor de Duitsers vooral dat de zoon van Ronaldo in het uitshirt van Die Mannschaft rondloopt. En dat terwijl zijn vader namens Portugal actief is op het EK.

Dat lijkt echter niet hetgeen Schweinsteiger opvalt. "Er is iets met ze aan de hand", horen we hem zeggen als de omhelzing tussen Cristiano Jr. en zijn stiefmoeder in beeld komt. "Wat zegt ons dit?", vraagt presentatrice Sedlaczek vervolgens aan haar metgezel. Die lijkt even afgeleid en zegt: "Waar kijk je naar?"

"Oh, Basti...", verzucht Sedlaczek. "Naar het shirt!" "Ja, ik ook", reageert hij snel. "Naar het shirt van het Duitse nationale team", verduidelijkt ze voor de zekerheid.

Net als de presentatrice denken veel mensen op sociale media dat Schweinsteiger, goed voor 121 interlands en de wereldtitel in 2014, meer oog heeft voor de strakke kleding van de 30-jarige vrouw van Ronaldo.

Ana Ivanovic

"Ik had graag zijn gezichtsuitdrukking gezien", lacht een reageerder. "Wat een deugniet", zegt een ander. "Wat als Ana deze beelden ziet?", vraagt één van de vele anderen zich af. De 39-jarige 'Schweini' is al tien jaar samen met de Servische oud-tennisster Ana Ivanovic (36). De twee hebben drie kinderen.

