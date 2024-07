Portugese media delen veelzeggende beoordeling uit aan Cristiano Ronaldo, ook bondscoach krijgt ervan langs

Portugal werd vrijdagavond na strafschoppen uitgeschakeld door Frankrijk in de kwartfinales van het EK voetbal. De wedstrijd werd uitvoerig geanalyseerd door de Portugese media en dat leverde enkele opvallende conclusies op.

Volgens A Bola was Eduardo Camavinga de bepalende factor bij het Franse elftal. De middenvelder van Real Madrid moest het tot dusver doen met een reserverol, maar mocht vanwege de schorsing van Adrien Rabiot starten tegen Portugal. Dat deed hij met verve, concludeerde de krant. "Zijn spel zorgde voor meer roulatie in het spel van de Fransen, hij stond goed te verdedigen - met de tackle op Rafael Leao in het strafschopgebied als hoogtepunt - en kreeg een grote kans voor de ploeg van Deschamps, maar zijn schot met de rechtervoet ging centimeters naast."

Verder was het Portugese medium vooral teleurgesteld in de Franse aanval en Antoine Griezmann in het bijzonder. Invaller Ousmane Dembele was daarentegen een lichtpuntje: "Hij kwam op tijd binnen de lijnen om tot een van de belangrijkse entertainers van de wedstrijd te worden, met zijn snelle rushes op zoek naar het schot." De andere linies waren wel goed volgens A Bola, met naast Camavinga centrale verdediger William Saliba als uitblinker.

Veelzeggende beoordeling voor Ronaldo

In de cijfers die CNN Portugal gaf aan het eigen elftal, valt hetzelfde patroon te herkennen als in de bovenstaande beoordelingen voor de Fransen: het zijn met name de verdedigend ingestelde spelers die hoge beoordelingen krijgen. En dat strookt met het wedstrijdbeeld, want Portugal - Frankrijk was niet de meest aantrekkelijke wedstrijd voor de neutrale kijker.

Bij CNN Portugal worden de cijfers uitgedeeld door twee journalisten, maar die waren het over het algemeen aardig met elkaar eens. Beiden zagen dat linksback Nuno Mendes en controlerende middenvelder Vitinha de uitblinkers waren aan Portugese zijde, maar ook Joao Cancelo, Pepe en Ruben Dias kregen goede cijfers. Rafael Leao was de belangrijkste man in aanvallend opzicht, terwijl Bruno Fernandes net aan een voldoende scoorde. Dat Cristiano Ronaldo 'uit respect en dankbaarheid' geen beoordeling kreeg, lijkt veelzeggend.

Harde woorden voor de bondscoach

De verantwoordelijkheid wordt echter vooral bij de bondscoach gelegd. Roberto Martinez krijgt de laagste cijfers van allemaal. Een 3 en een 4. "Hij had niet de moed om te doen wat gedaan moest worden", vond journalist Pedro Falardo. Germano Oliveira, die de 3 gaf, maakt het concreter. "De vervanging van Cancelo is intrigerend, Bruno Fernandes' wissel onverwacht en dat Ronaldo niet gewisseld werd onbegrijpelijk."

Ook snapt hij de bijrol van Paris Saint-Germain-spits Goncalo Ramos niet. Hij mocht enkel invallen tegen Georgië, terwijl Portugal volgens Oliveira 'wanhopig op zoek is naar een stabiele referentie in het strafschopgebied'. Hij vindt het verspild talent dat Portugal zo weinig creëerde. "We gaan na zes uur spelen zonder doelpunt naar huis, terwijl deze ploeg de beste generatie ooit kent. Portugal was niet slechter dan Frankrijk, maar een slechtere versie van zichzelf."

Doelpuntendroogte

A Bola rakelde ook nog een interessante statistiek op. Na de EK-wedstrijden tegen Georgië (2-0 verlies), Slovenië (0-0) en Frankrijk (0-0) heeft de Portugese nationale ploeg drie wedstrijden niet gescoord. Dat gebeurde voor het laatst in 1997, toen de Portugezen tegen Noord-Ierland (0-0), Griekenland (0-0) en Frankrijk (2-0 verlies) zonder doelpunten bleven. Toen bedroeg de reeks zelfs vier wedstrijden, want ook in de laatste wedstrijd van 1996 tegen Duitsland stond na negentig minuten de brilscore op het scorebord. In september krijgt de ploeg van Martinez tegen Kroatië de kans om weer eens te scoren.

