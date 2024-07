Speed kan uitschakeling idool Cristiano Ronaldo niet verkroppen en laat hart en handen bloeden

YouTube-sensatie IShowSpeed heeft uiteraard van zich laten horen na de uitschakeling van zijn grote idool Cristiano Ronaldo en dito favoriete land Portugal. Speed zorgde weer voor theatrale taferelen op zijn social media-kanalen. Zijn hart bloedde, maar ook was hij zo gefrustreerd dat hij zijn handen tot bloedens toe kapotsloeg.

Speed is al lange tijd een enorme fan van Cristiano Ronaldo. Tijdens zijn livestreams reageert hij vaak op de verrichtingen van de Portugese topscorer, waarover hij in 2022 zelfs een nummer schreef. In juni 2023 kreeg hij na lang proberen eindelijk de kans om zijn held te ontmoeten, na afloop van de met 3-0 gewonnen EK-kwalificatiewedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina.

Ook was hij aanwezig tijdens duels van Portugal op het WK 2022 en EK 2024. Zo ontmoette hij Rafael Leao rondom de laatste groepswedstrijd van de Portugezen tegen Georgië, waarvoor de aanvaller geschorst was.

Speed slaat hard en krijgt glas in zijn handen

Speed staat erom bekend zich erg roekeloos te gedragen, tot hilariteit van zijn kijkers. Toen hij tijdens Portugal - Frankrijk aan de buis gekluisterd zat, liet hij uiteraard weer zijn emoties de volle loop. Hij barstte in tranen uit, waarna hij hard met zijn hand op tafel sloeg.

Dat resulteerde in glazen die kapot vielen en kennelijk belandde er ook glas in Speed zijn hand. Hij postte naderhand namelijk een foto op social media waarin zijn bebloedde hand te zien is. Het bijschrift luidt 'Vaarwel Ronaldo', met een emoji van een gebroken hart erachter.

🚨| WATCH: Speed's reaction to Portugal getting knocked out of the EURO's is every Ronaldo fan right now.. 💔💔💔💔💔 pic.twitter.com/7wENn8a7A4 — Speedy HQ (@iShowSpeedHQ) July 5, 2024

Speed komt vaak in opspraak

Speed is al vaak in opspraak geraakt door opmerkelijke uitspraken en gedragingen. Eens vroeg hij aan een meisje of zij 'zich met hem zou voortplanten op het moment dat we de enigen zouden zijn op de wereld'. Toen het meisje aangaf dat niet te willen omdat hun kinderen incest zouden moeten plegen om zich voort te planten, reageerde Speed schokkerend: "Wie gaat mij stoppen als wij de enigen zijn op de wereld?" Hij werd daarop geband van het streamingplatform Twitch, waarop hij zijn streams uitzond.

Later zei Speed (echte naam Darren Watkins Jr.) op een andere livestream tegen vrouwelijke gamer dat ze de afwas van haar man moest gaan doen. Ook werd bij beticht van racisme nadat hij een Chinese man belachelijk maakte.

Hij riep de Japanse groet 'konnichiwa' naar hem, waarop de man hem corrigeerde dat hij Chinees was en dus niet Japans. Speed zei echter nogmaals 'konnichiwa', waarna hij zelfbedachte woorden begon te roepen die Aziatisch moesten klinken. En zo zijn er meer voorbeelden van respectloos gedrag van de Amerikaanse jongeman (19 jaar).