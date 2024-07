Sarcastische reacties op post van vriendin Cristiano Ronaldo: 'Haar intelligentie beangstigt me'

Georgina Rodriguez, de partner van Cristiano Ronaldo, heeft met een post op social media de nodige kritiek over zich heen gekregen. Ze verscheen in een video in een restaurant, omringd door allerlei schalen met voedsel. Haar opmerking schiet bij sommigen in het verkeerde keelgat.

De 30-jarige influencer uit Argentinië zegt iets wat op het eerste gezicht onschuldig is: "Als je honger hebt, eet dan!" Maar zo simpel ligt het niet voor iedereen. En het is al helemaal niet voor iedereen weggelegd om, zodra de buik begint te rammelen, naar een luxe restaurant te gaan om daar de hele menukaart op tafel te laten zetten.

Daar haken diverse boze reacties op in. Iemand schrijft: "Wat als de hongerige persoon niets heeft om te eten? Brutaal zeg. Dankjewel CR7. En jullie denken mensen te zijn." Een ander schrijft sarcastisch: "Deze meid moet bij NASA werken. Haar intelligentie beangstigt me."

En sommigen maken het nog persoonlijker: "Jaja, waarom ben je dan zelf zo dun?" Of neem deze: "Haar intelligentie verbaast me. Ik had hier zelf nog niet aan gedacht. Zonder haar had ik niet geweten dat als ik trek heb ik iets moet eten."

Maar zoals gezegd komt regelmatig het verwijt terug, dat ze makkelijk praten heeft, en dat dit zogenaamde advies een tikje neerbuigend kan overkomen tegenover mensen in een minder fortuinlijke positie. "Het is makkelijk voor je om dit te zeggen, als de tafel vol staat met lekkernijen", zo reageert iemand. Een ander: "We zijn niet allemaal zo gelukkig dat we leven in luxe. Je advies slaat helemaal nergens op."

Georgina Rodriguez heeft sinds 2007 een relatie met de Portugese sterspeler, die met zijn land in de tweede ronde van het EK 2024 tegen Slovenië speelt. Ze post regelmatig foto's en video's over haar reizen, luxeleven en kinderen. Ze was onlangs aanwezig in Duitsland voor Euro 2024.