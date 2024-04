FC Barcelona en Frenkie de Jong gaan voor laatste kans tegen Real Madrid

FC Barcelona neemt het zondagavond om 21:00 uur op tegen Real Madrid. Voor de club is deze El Clásico aanhaken of afhaken in de titelstrijd. De club van Frenkie de Jong werd afgelopen week nog uit de Champions League geknikkerd.

Paris Saint-Germain was over twee wedstrijden te sterk voor Barcelona. De Spaanse club stond er goed voor, maar na een rode kaart van Ronald Araujo draaide de wedstrijd en liep PSG eroverheen. Athletic Bilbao pakte eerder deze maand al de Copa del Rey (de Spaanse beker), dus alleen de competitie blijft nog over voor Barcelona.

Maar ook daar wordt het érg lastig. Momenteel staat Barcelona acht punten achter op Real Madrid, met nog zeven wedstrijden te gaan in La Liga. De ploeg van Xavi heeft dus een zege nodig in El Clásico om nog enigszins kans te maken op die titel. Bij een nederlaag is het gat elf punten en mag Real Madrid zich praktisch al kampioen noemen.

Frenkie de Jong

Frenkie kampte de afgelopen periode met een enkelblessure, maar werd fit gestoomd voor de wedstrijden tegen PSG. Tussendoor werd hij nog wel aan de kant gehouden tegen Cadiz, maar Xavi zal hem ongetwijfeld willen gebruiken tegen Real Madrid.

Deze week was Frenkie nog in Nederland, om samen met zijn vriendin met de Nederlandse én Spaanse koning en koningin te chillen. Ook handbalster Estavana Polman en oud-topvoetballer Rafael van der Vaart, samen een stel, waren daar aanwezig.