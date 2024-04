Dit betekent het handgebaar van Ronald Araújo na zijn rode kaart tegen Paris Saint-Germain

Tijdens het Champions League-duel van FC Barcelona werd Ronald Araújo met een rode kaart van het veld gestuurd. Na die beslissing van de scheidsrechter maakte hij een opvallend gebaar met zijn hand. Lees hier wat dat betekende.

De verdediger kreeg na een half uur in de wedstrijd tegen Paris Saint-Germain een rode kaart omdat hij de doorgebroken aanvaller Bradley Barcola neerhaalde. Barcelona stond op dat moment op 1-0 voorsprong, maar toen de ploeg met tien man kwam te staan ging het al snel bergafwaarts. PSG won de wedstrijd met 4-1.

Er kwam veel kritiek op de arbitrage door de beslissing. Uit een handgebaar van Araújo zelf blijkt nu dat hij het er ook niet mee eens was. De Uruguayaan spreidde zijn vingers en draaide rond met zijn hand. Veel kijkers werden in verbazing achter gelaten over de betekenis van het gebaar.

Why did Fabrizio post Araujo with these hand signs, what e dey mean? pic.twitter.com/Rhn3tRHQyY — E-Long Mask (@daPimpong) April 17, 2024

Een aantal Zuid-Amerikaanse fans zorgden echter voor verduidelijking. Daar is staat het gebaar namelijk bekend als een teken voor 'stelen'. Araújo wilde dus laten merken dat hij zich met Barcelona 'bestolen' voelde door de beslissing van de scheidsrechter.

De Spaanse media en trainer Xavi zullen het daarmee eens zijn. Ook zij uitten hun woede over de arbritage. 'Er werd verdacht gefloten voor het favoriete team van de UEFA', werd bijvoorbeeld geschreven. Xavi kreeg zelf ook nog een rode kaart in de wedstrijd omdat hij zich niet kon beheersen. Door de nederlaag tegen PSG is Barcelona uitgeschakeld in de Champions League.