Frenkie de Jong baalt van uitschakeling in Champions League: 'Waren overtuigd dat we door konden gaan'

Frenkie de Jong kreeg dinsdagavond een flinke domper te verwerken na de uitschakeling van FC Barcelona in de Champions League. De club verloor met 4-1 van Paris Saint-Germain. "Er zit niets anders op dan onszelf bijeen te rapen", aldus de Nederlander.

Nadat Barcelona op 1-0 voorsprong kwam ging het mis voor de thuisploeg. Ronald Araujo haalde de doorgebroken aanvaller Bradley Barcola neer en kreeg daarvoor een rode kaart. De Spaanse ploeg moest dus met tien man verder. Na rust moest ook trainer Xavi met rood de catacomben in.

Nachtmerrie voor Barcelona: PSG pijnigt Frenkie de Jong & co na rode kaart Paris Saint-Germain is zeker van de halve finale van de Champions League, nadat het dinsdag met 4-1 op bezoek bij FC Barcelona won. Bij de thuisploeg ging het helemaal fout na een rode kaart van Ronald Araujo. Een nachtmerrie voor Frenkie de Jong en zijn teamgenoten.

"Dat we 1-0 voor kwamen was een groot voordeel, maar als je zo veel minuten als wij met tien man moet spelen, tegen een ploeg zo goed als PSG, dan weet je dat je het heel zwaar gaat krijgen", zei De Jong bij Movistar. "Het is een flinke domper, omdat we volledig overtuigd waren dat we door konden gaan."

De Nederlandse middenvelder geeft aan niet te twijfelen aan de inzet van het team. "We hebben alles gegeven, maar uiteindelijk leverden al die inspanningen niets op. We hebben gevochten voor een resultaat, maar na de rode kaart zat het er niet in. Er zit niets anders op dan onszelf bijeen te rapen en proberen het volgend seizoen beter te doen."

Barcelona moet zonder trainer verder.. 😯

Xavi moet zijn woede kwijt, maar daar is de scheidsrechter niet van gediend 😤#ZiggoSport #UCL #BARPSG pic.twitter.com/83GoI3vXS7 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 16, 2024

Xavi haalt uit naar arbitrage

Xavi denkt te weten waar de nederlaag tegen PSG wél aan ligt, namelijk de beslissingen van de scheidsrechter. "Met tien spelers is het heel moeilijk. Jammer dat het werk van een heel seizoen door een beslissing wordt beëindigd", aldus de trainer.

"Ik heb de scheidsrechter verteld dat hij het erg slecht heeft gedaan en dat hij er niets van heeft begrepen. Het was een ramp. Zijn beslissing veranderde de hele wedstrijd. Ik praat niet graag over scheidsrechters, maar dit heeft de uitkomst van de wedstrijd beïnvloed."