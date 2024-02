FC Twente-speler Daan Rots staat dag na wedstrijd in carnavalsoptocht als safariman

Daan Rots heeft een druk weekend voor de boeg. Zaterdagavond was hij een van de uitblinkers bij FC Twente, dat op bezoek bij Excelsior snel afrekende met de Rotterdamse club. Zondagochtend wordt er nog getraind in Enschede en dan: carnaval!

De buitenspeler heeft zelfs een hoofdrol in de optocht van Groenlo, de plaats waar hij vandaan komt. Van zondagmiddag tot en met dinsdagmiddag duikt Rots volgens Tubantia het carnavalsgedruis in en komt hij zijn woonplaats niet meer uit. Te beginnen dus met de optocht zondagmiddag, waarin Rots meeloopt.

'Misschien daarom wel zo scherp'

Rots is verkleed als safariman, dus goed opletten als je langs de kant staat te kijken. Zoek ook nog een brede glimlach, want Rots had er zaterdagavond na Excelsior - FC Twente al zin in. "Als je verliest kun je natuurlijk geen carnaval vieren. Misschien dat we daarom wel zo scherp waren”, zei Rots lachend na afloop. Hij scoorde de 1-0 in de wedstrijd die Twente al na een kwartier gewonnen had: 3-0.

Maandagavond gaat Rots nog naar het optreden van zanger Jannes. Geheel toevallig is dat de neef van FC Twente-trainer Joseph Oosting. Dinsdag moet er dan weer gewerkt worden op het voetbalveld. "Gelukkig spelen we zondag pas (FC Utrecht-thuis, red.)”, zegt Rots."