Feyenoord moet Justin Bijlow lange tijd missen: 'Hij gaat niet drie weken in een hoekje huilen'

Feyenoord en AZ treffen elkaar woensdagavond voor de tweede keer in vier dagen. Zondag liep Feyenoord-keeper Justin Bijlow een kuitblessure op in het duel in Alkmaar en inmiddels is bekend dat Feyenoord hem zeker acht weken moet missen. Het zal een zware klap zijn voor de keeper, maar volgens coach Arne Slot heeft Bijlow een geweldige mentaliteit.

Feyenoord kwam dinsdagavond met een update over de blessure van Bijlow. De club meldt dat Bijlow minimaal acht weken aan de kant zal staan. De keeper mist dus in ieder geval de wedstrijden tegen AS Roma in de Europa League en ook de topwedstrijd uit bij PSV begin maart zal te vroeg komen. Het is nog de vraag of Bijlow op tijd fit is voor De Klassieker tegen Ajax. Die wedstrijd is over twee maanden op zondag 7 april.

Trainer Arne Slot gaf dinsdagmiddag op de persconferentie voor Feyenoord - AZ aan dat het alweer wat beter gaat met zijn doelman, die zondag nog huilend het veld verliet. "Hij zit er minder doorheen dan afgelopen zondag. Het is natuurlijk een ongelofelijke teleurstelling maar hij heeft een geweldige mentaliteit en gaat echt niet drie weken huilend in een hoekje zitten. Ik heb hem dinsdagmorgen ook even op het trainingscomplex gezien, daar oogde hij alweer een stuk beter."

Justin Bijlow moet bij Feyenoord zoveelste mentale klap verwerken: 'Dat doet mij ook echt wel wat' "Ik voelde gewoon zijn teleurstelling." Het zijn de woorden van voormalig Feyenoord-keeper Joop Hiele die zondagmiddag oud-pupil Justin Bijlow opnieuw geblesseerd naar de grond zag gaan tijdens AZ-Feyenoord. Hiele sprak met Sportnieuws.nl over de zoveelste tegenvaller voor de onfortuinlijke Feyenoord-keeper.

Belang van goede tweede keeper

Het is de zoveelste keer dat hij geblesseerd raakt. Slot baalt er van dat hij de keeper weer moet missen, maar houdt daar natuurlijk rekening mee. "Heel kwetsbaar weet ik niet, maar het is duidelijk dat we een keeper hebben die niet 34 wedstrijden mee kan. Daarom vond ik ook dat we een goede tweede keeper (Timon Wellenreuther, red.) moeten hebben. Dat is volstrekt normaal als topclub. Dat hebben ze in Eindhoven en Amsterdam ook."