Feyenoord staat voor cruciaal duel om Champions League-miljoenen: jacht om plek twee hervat tegen FC Groningen

De strijd om de tweede plek is losgebarsten voor Feyenoord, dat woensdagavond de achterstand op PSV kan verkleinen tot vijf punten. De Rotterdammers móéten hun thuiswedstrijd tegen FC Groningen winnen. Feyenoord zal daarbij willen voortbouwen op de sterke prestaties van de afgelopen weken, met overtuigende zeges tegen FC Twente (6-2) en Go Ahead Eagles (3-2). Lees hier alles over Feyenoord - FC Groningen.

Feyenoord speelt om 20.00 uur het inhaalduel in de Eredivisie tegen FC Groningen. Oorspronkelijk stond deze wedstrijd gepland in het weekend van speelronde 25, maar vanwege de internationale verplichtingen van Feyenoord in de Champions League werd het duel uitgesteld. Marc Nagtegaal is de arbiter, terwijl Stan Teuben en Franca Overtoom vanuit Zeist meekijken.

Gat met PSV verkleinen

Bij winst op FC Groningen kan Feyenoord de derde plek overnemen van FC Utrecht, maar nóg belangrijker: het gat met nummer twee PSV verkleinen tot vijf punten. Na de winst op Go Ahead Eagles (3-2) staan de Rotterdammers op 50 punten, tegenover 58 punten voor de Eindhovenaren. Met het directe duel tegen PSV in speelronde 32 in De Kuip wordt de strijd om plek twee steeds spannender.

Enkele weken geleden leek het seizoen van Feyenoord vrijwel voorbij, maar onder leiding van Robin van Persie blaakt het van zelfvertrouwen. Zelfs een tweede plek is ineens niet langer uitgesloten, wat een zeer welkome opsteker zou zijn. Rechtstreekse kwalificatie voor de Champions League levert Feyenoord namelijk een gegarandeerd bedrag van minimaal 18,62 miljoen euro op. Dit seizoen bracht de deelname aan het prestigieuze miljardenbal zelfs een indrukwekkende 76,5 miljoen euro in het laatje.

Voor FC Groningen staat er eveneens veel op het spel. De ploeg van Dick Lukkien bezet momenteel de achtste plek met 32 punten, een positie die doorgaans recht geeft op deelname aan de play-offs voor Europees voetbal. Toch is deze positie allesbehalve veilig. Het verschil tussen FC Groningen op plek acht en Sparta Rotterdam, dat vijftiende staat, is namelijk slechts vier punten.

Vorige ontmoeting

Feyenoord zal vastberaden zijn om een revanche te behalen op FC Groningen na het teleurstellende resultaat in de uitwedstrijd eerder dit seizoen. In dat duel kwamen de Rotterdammers in de eerste helft op voorsprong door een eigen doelpunt van Thom van Bergen, gevolgd door een treffer van Igor Paixão in de 70e minuut, waarmee Feyenoord op 2-0 kwam. FC Groningen wist echter in de slotfase het tij knap te keren, met twee doelpunten van Brynjolfur Andersen Willumsson in de 81e en 90e minuut. Dit laat ongetwijfeld een bitter gevoel achter bij Feyenoord.

Goed nieuws uit ziekenboeg

Feyenoord heeft het hele seizoen te maken gehad met een flinke lijst aan blessures. Voor Quinten Timber, Jordan Lotomba, Chris-Kevin Nadje en Justin Bijlow zit het seizoen er al vroegtijdig op. Toch is er nu positief nieuws vanuit de ziekenboeg: na de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles is Feyenoord zonder nieuwe blessures uit de strijd gekomen. Bovendien is Ayase Ueda weer beschikbaar én worden Ramiz Zerrouki en Antoni Milambo steeds fitter.