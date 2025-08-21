De transfermarkt loopt langzaam op zijn einde en dat zorgt voor spanning in De Kuip. Feyenoord wil nog altijd een spits en een centrale verdediger binnenhalen, maar tegelijk staat er ook een flink rijtje spelers op de nominatie om te vertrekken. Volgens De Telegraaf gaat het om maar liefst acht namen die Rotterdam mogen verlaten.

Met 38 contractspelers heeft Robin van Persie een overvolle selectie tot zijn beschikking. Dat lijkt misschien een luxe, maar in de praktijk is het onwerkbaar: niet iedereen kan wekelijks minuten maken. Volgens De Telegraaf mogen daarom acht spelers deze zomer nog verkocht of verhuurd worden.

Opvallende naam richting de uitgang

Julian Carranza, transfervrij overgekomen uit de MLS, kon Santiago Gimenez nooit doen vergeten. Zijn doelpunt tegen AC Milan in de Champions League leverde Feyenoord wel miljoenen op, maar een vaste basisplaats zat er niet in. Ook Ezequiel Bullaude staat voor een vertrek. De Argentijnse middenvelder kende een aardige huurperiode bij Fortuna Sittard, maar ziet in De Kuip geen uitzicht op speeltijd.

De opvallendste naam op de lijst: Calvin Stengs. Onder Arne Slot nog belangrijk met goals en assists, maar blessureleed en de komst van Anis Hadj Moussa hebben hem teruggeworpen. Voor de creatieve middenvelder lijkt er in Rotterdam geen toekomst meer.

Talenten worden elders gestald

Ook talenten als Jaden Slory en Jeyland Mitchell mogen op zoek naar minuten elders. Slory, vorig jaar nog Talent van het Jaar in de Keuken Kampioen Divisie, mag enkel verhuurd worden. Mitchell geldt nog altijd als een belofte, maar heeft concurrentie genoeg en kan beter elders ervaring opdoen.

Voor Neraysho Kasanwirjo lijkt Feyenoord wel open te staan voor een definitieve verkoop. De verdediger werd al eerder verhuurd, maar heeft verder geen indruk kunnen maken. Shiloh ’t Zand kent hetzelfde probleem: de concurrentie op het middenveld is moordend. Bovendien bleek zijn verhuur aan Heracles vorig seizoen geen succes, waardoor een nieuw tijdelijk vertrek of zelfs een definitieve transfer nu voor de hand ligt.

Even rust voor Feyenoord in drukke transfermaand

In de zoektocht naar een spits en een centrale verdediger is het voor Feyenoord zaak om spoedig wat spelers van de hand te doen. Afgelopen week kwam de ploeg van Van Persie met de schrik vrij op bezoek bij Excelsior (1-2).

Dit weekend heeft Feyenoord vrijaf. De KNVB kwam de club tegemoet met het oog op de eventuele play-offs van de Champions League, maar helaas werden de Rotterdammers al reeds uitgeschakeld door Fenerbahce. Volgende week zondag reist De Stadionclub wederom af naar een stadgenoot, met ditmaal het uitduel tegen Sparta.

