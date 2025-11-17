Luciano Valente heeft van bondscoach Ronald Koeman zijn langverwachte debuut gekregen bij het Nederlands elftal. De middenvelder van Feyenoord mocht tijdens de feestelijke avond in de Johan Cruijff ArenA zijn opwachting maken en kiest daarmee definitief voor Oranje in plaats van Italië.

Op de vraag of Luciano Valente zijn debuut zou maken, had Ronald Koeman zondagmiddag in Zeist geen direct antwoord. Hij bleef stil en glimlachte alleen. Was dat al een hint? "Ja", reageerde de bondscoach veelzeggend. Maandagavond was het dan eindelijk zover: Valente kreeg een klein kwartier de kans om zich te laten zien voor het oog van het voetbalminnend Nederland.

Valente-kapsel

In Rotterdam duikt een opvallend kapsel steeds vaker op: de Valente. Waar tieners een paar jaar geleden nog massaal kozen voor de glimmende Graziano Pellè-look, is het nu Luciano Valente die onbedoeld de stad in beweging zet. De Feyenoord-middenvelder, die onlangs zijn debuut mocht maken bij het Nederlands elftal, ziet zijn populariteit alleen maar groeien. En dat geldt zeker ook voor zijn kapsel, dat dankzij Oranje nog meer navolging zal krijgen.

Voor Valente breekt een belangrijke periode aan. Met zijn debuut in Oranje heeft hij definitief gekozen voor Nederland, waardoor een mogelijke toekomst bij Italië van de baan is. Nu ligt de focus volledig op Feyenoord en zijn plek bij het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Om daar zeker van te zijn, moet hij zijn sterke vorm van dit seizoen vasthouden. De middenvelder, overgekomen van FC Groningen, begon uitstekend bij zijn nieuwe club en is inmiddels bijna niet meer weg te denken uit het elftal.

Geplaatst voor het WK

Het Nederlands elftal is verzekerd van deelname aan het WK van volgend jaar door de 4-0 zege tegen Litouwen. Alleen in een extreem onwaarschijnlijk scenario kon Oranje het toernooi in de Verenigde Staten, Mexico en Canada nog mislopen. Maar door de ruime overwinning is het zeker dat de ploeg van Koeman er voor de twaalfde keer bij is. Hieronder lees je wanneer de loting voor het eindtoernooi is.

