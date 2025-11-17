Oranje heeft zich geplaatst voor het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Tóch was er wel het één en ander aan te merken op het optreden van arbiter Luis Godinho. Opmerkelijk genoeg gaf de Portugees géén penalty toen één van de spelers van Litouwen vol op de hak van Jurriën Timber ging staan, maar in de tweede helft wél voor een ongelukkige handsbal.

Kort voor rust leek het erop dat het Nederlands elftal een penalty zou krijgen. Timber kreeg de bal in het strafschopgebied, maar zag die op het laatste moment voor zijn voeten worden weggetikt. De Litouwse verdediger maakte zijn beweging echter af en kwam hard op de enkel van de Arsenal-verdediger terecht. Timber smeekte om een penalty, maar de arbiter weigerde om Oranje een penalty toe te kennen.

NOS-analisten Pierre van Hooijdonk en Ibrahim Afellay zijn eensgezind: géén strafschop. "Dit vind ik geen penalty. De bal wordt weggeschoten en dan belandt hij op het been van Timber. In Nederland geven we 'm nog heel vaak, maar dit is een bedrijfsongevalletje. Dit hoort erbij", stelt Van Hooijdonk.

Vreemd fluitsignaal

Even later volgde opnieuw een merkwaardige situatie. Bij een corner van Memphis Depay floot de Portugese scheidsrechter al voordat de bal het strafschopgebied bereikte. Niemand wist precies waarom hij op zijn fluit had geblazen, maar daardoor gold de daaropvolgende kopbal van Virgil van Dijk feitelijk als 'niet gespeeld'.

Géén handsbal

In de blessuretijd van de eerste helft vroegen de spelers van Oranje om nóg een strafschop. Donyell Malen stifte de bal tussen twee Litouwers door, maar de bal toucheerde lichtelijk de hand van één van de tegenstanders. Hoewel de pijlsnelle aanvaller wél om een penalty vroeg, kreeg hij 'm niet. Daarmee kwam de arbiter toch onder vuur te liggen bij voetbalminnend Nederland.

In de tweede helft was het echter wél raak voor de scheidsrechter. Matthijs de Ligt kopte de bal tegen de hand van een Litouwse verdediger, waarna de VAR ingreep. Ditmaal liep de scheidsrechter zelf naar het scherm en kon hij niet anders dan een terechte strafschop toekennen. Gakpo bleef koel en schoot de 2-0 overtuigend binnen. Uiteindelijk zorgden Donyell Malen en Xavi Simons voor de 3-0 en 4-0. Dat was de eindstand.

Plaatsing WK

Het Nederlands elftal is daarmee verzekerd van deelname aan het WK van volgend jaar. Alleen in een extreem onwaarschijnlijk scenario kon Oranje het toernooi in de Verenigde Staten, Mexico en Canada nog mislopen. Dat zou alleen gebeuren als Nederland zou verliezen van Litouwen én Polen in het duel met Malta maar liefst dertien doelpunten goedmaakt. Dat gebeurde, gelukkig voor Oranje, niet.

