Virgil van Dijk heeft een schitterende mijlpaal bereikt. Met de interland tegen Litouwen is de verdediger officieel de speler met de meeste wedstrijden als aanvoerder van het Nederlands elftal. De teller staat nu op 72 interlands met de band om zijn arm, één meer dan de vorige recordhouder Frank de Boer.

Dat Van Dijk ooit recordaanvoerder zou worden, was allerminst vanzelfsprekend. De verdediger werd in de zomer van 2014 voor het eerst opgeroepen voor Oranje, maar hij kwam toen nog niet in actie. Hij moest zelfs tot oktober 2015 wachten op zijn echte debuut. Pas op zijn 24e droeg hij voor het eerst het Oranjeshirt, behoorlijk laat voor iemand die nu tot de grootste leiders uit de voetbalgeschiedenis behoort.

Sinds 2018 onafscheidelijk van de band

Van Dijk kreeg in 2018 voor het eerst de aanvoerdersband, tijdens een oefenwedstrijd tegen Engeland. Hoewel dat duel verloren ging, was het een persoonlijk keerpunt: vanaf dat moment werd hij de vaste captain. Slechts enkele keren stond hij de band vrijwillig af, onder meer tijdens het afscheidsduel van Wesley Sneijder. Daarnaast miste hij het EK 2021 door een blessure, waardoor Georginio Wijnaldum toen de band droeg.

Met de Liverpool-verdediger als captain speelde Oranje onder meer de Nations League Finals van 2019 en 2023, de WK-kwalificatiecampagnes en het EK 2024. In totaal staat de Liverpool-verdediger nu op 85 interlands en 9 doelpunten. Met het WK dat eraan komt, lijkt het erop dat Van Dijk zijn pas gevestigde record nog flink kan uitbreiden.

Record uit handen genomen van Frank de Boer

De Boer kwam tot 112 interlands voor Oranje en was tussen 1990 en 2004 een onomstreden kracht in het Nederlands elftal. Bij Ajax groeide de aanvallend ingestelde verdediger uit tot een sleutelfiguur, waarna hij onder Louis van Gaal ook bij FC Barcelona veel waardering oogstte. In totaal startte De Boer 105 keer in de basis bij Oranje en droeg hij in 71 van die duels de aanvoerdersband.

Bekijk hieronder de tien spelers met de meeste interlands als aanvoerder.

Speler Interlands als aanvoerder Virgil van Dijk 72 Frank de Boer 71 Ruud Krol 45 Ruud Gullit 41 Harry Dénis 37 Edwin van der Sar 36 Johan Cruijff 34 Ronald Koeman 33 Giovanni van Bronckhorst 33 Puck van Heel 29

WK 2026 kan bijna niet fout

Het Nederlands elftal is zo goed als zeker van een ticket voor het WK van volgend jaar, al is het nog niet officieel. Alleen in een uiterst bizar scenario zou Oranje het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada nog mislopen. Lees hieronder hoe de ploeg van Ronald Koeman zich definitief kan plaatsen.

