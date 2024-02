Garry Rodrigues emotioneel na Afrika Cup-uitschakeling Kaapverdië: 'Woorden tekort'

Garry Rodrigues zit helemaal stuk na de uitschakeling van Kaapverdië op de Afrika Cup. Na reguliere speeltijd en verlenging bleef het 0-0 tegen Zuid-Afrika. In de penaltyreeks waren vier gemiste pingels fataal voor de Kaapverdianen. "Dit doet zoveel pijn."

Volgens de in Rotterdam geboren Rodrigues verdiende zijn Kaapverdië veel meer. "We hebben goede kansen gehad, ikzelf ook. Zelfs in de verlenging kregen we kansen. We hebben ze niet benut, het zat niet mee met de kansen", vertelde Rodrigues aan Ziggo Sport.

Bij Kaapverdië stond naast Rodrigues nog een geboren Rotterdammer aan de aftrap met Jamiro Monteiro. Op de bank begonnen de andere twee in Rotterdam geboren Kaapverdianen: Deroy en Laros Duarte. Die laatste verving Monteiro in de 86e minuut en was één van de Kaapverdianen die een strafschop miste.

"That’s life", zegt de bedroefde Rodrigues. "We speelden goed en voor mijn gevoel waren we een beter team. Dit doet superveel pijn, maar ik ben wel trots op het team. Maar voor nu heb ik een rotgevoel."

Dat gevoel veranderde snel toen de Ziggo Sport-verslaggever vroeg wat hij vond van de steun vanuit onder meer Nederland. "Woorden schieten mij tekort. We hebben steun gehad van overal uit Nederland. Niet te beschrijven. We hebben laten zien dat we heel veel kunnen en een groot land zijn. Ik hoop dat de nieuwe generatie ready is voor alles."