Barbara Barend, jarenlang voorvechter van het vrouwenvoetbal, ziet een mooie ontwikkeling. Tóch ziet ze ook nog verbeterpunten voor de KNVB en Eredivisieclubs. Daarin doet ze vooral beroep op sponsoren en investeerders, om zo het vrouwenvoetbal naar een hoger niveau te tillen. "Daarom vind ik dat clubs en de bond ervoor moet zorgen dat vrouwen van hun sport kunnen leven", stelt Barend.

In de tweede aflevering van Sportnieuws.nl in Oranje was Barend te gast. De oud-voetbalster, mede-oprichter van vrouwenclub Hera United én voorvechter van vrouwenvoetbal was uitgesproken over de kansen. "Het kan altijd beter en meer. Maar het ligt niet alleen bij de KNVB, maar ook bij clubs en sponsors. We kunnen een mond vol hebben van diversiteit en vrouwengelijkheid, maar als je sponsor consequent mannen blijft sponsoren en niet vrouwen, dan wordt het lastig."

'Competitie blijft achter in Europa'

Barbara, dochter van journalist Frits Barend, erkent dat de KNVB óók goede beslissingen neemt en dat er een mooi beleidsplan ligt, maar constateert wel dat het niveau van de Nederlandse competitie in Europa achterblijft. "Met het nationale team doen we mee op het hoogste niveau, alleen onze competitie blijft achter. Die slag hebben we te slaan", stelt de mede-oprichter van HERA United, die volgend seizoen hoogstwaarschijnlijk aansluiten op het hoogste niveau in Nederland.

Ze juicht het besluit toe om het aantal clubs in de competitie te verminderen. "Dan blijft het niveau goed en dan zullen we toch ook eens in de zoveel tijd mooie uitschieters op Europees niveau moeten kunnen hebben?" Toch benadrukt Barend dat wel investeringen nodig zijn. "Daarmee doe ik een beroep op de KNVB, clubs en investeerders: pak je verantwoordelijkheid."

Lange weg te gaan voor vrouwenvoetbal

De financiële situatie is volgens Barend wel verbeterd. Ze ziet dat de top van het vrouwenvoetbal steeds professioneler wordt, maar dat veel speelsters in de Eredivisie nog altijd amper rondkomen. "Bij de Oranje Leeuwinnen schijnen de dingen écht goed geregeld te zijn", vertelt ze over de gelijke premies met het mannenteam van Nederland. "Dat is mooi. Voor mannen is dat een fooi, maar voor vrouwen is het bijna hun jaarsalaris, als je al je interlands optelt. Maar in de Eredivisie voetballen héél veel vrouwen voor een onkostenvergoeding of voor de helft van minimumloon."

"Ik zeg niet dat het salaris gelijk hoeft te zijn aan dat van de mannen. Maar als je wilt spreken van betaald voetbal, moet je ook betalen. Het minimum zou in elk geval het wettelijk minimumloon moeten zijn. Speel je bij een club als Ajax en woon je in Amsterdam, dan kun je voor 700 euro in een hok met ratten gaan wonen door de dure maandlasten tegenwoordig. Voor veel speelsters in de Eredivisie is het bijna niet te doen. Daarom vind ik dat clubs hun verantwoordelijkheid moeten nemen en moeten proberen om te zorgen dat vrouwen van hun sport kunnen leven."

Lastig in kleedkamer

Barend haalt het verschil aan met de buitenlandse topcompetities, waar de condities voor vrouwelijke profs inmiddels stukken beter zijn. In Nederland moeten speelsters soms nog bijbaantjes nemen om hun sport te kunnen blijven uitoefenen. Dat zorgt voor scheve verhoudingen. "Bij grote clubs krijgen speelsters écht dikke salarissen, maar laten we in ieder geval zorgen dat iedereen betaald krijgt. Het is toch best lastig als je in een kleedkamer, dat de één ernaast nog moet werken en de ander niet. Dat móét rechtgetrokken worden."

Dat er onderlinge salarisverschillen zijn, vindt Barend geen probleem. Sterspelers mogen meer verdienen, zolang ze hun voorbeeldfunctie maar waarmaken. "Dat Jill (Roord) komend seizoen bij FC Twente misschien veel meer verdient dan een ander is geen probleem. Messi verdiende ook tien keer zoveel, zo werkt het. En ik zou altijd denken, nou, ik wil graag Jill Roord in mijn team. Maar als Jill de kantjes ervan af gaat lopen, dan krijg je een probleem. Dus je moet wel altijd zorgen dat die ster die je haalt, dat die wel een voorbeeld is", sluit Barend af.

