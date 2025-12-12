John van Loen was als voetballer niet bepaald geliefd in de meeste stadions. Ook na zijn carrière als profvoetballer kreeg de oud-speler van Ajax en Feyenoord nog wel eens met scheldpartijen te maken. Het meest ingrijpende moment uit zijn carrière was echter het ontvangen van een kogelbrief tijdens zijn tijd bij Ajax. Toch raakt het Van Loen allemaal niet, zo vertelt hij in aanloop naar de Klassieker tegen Sportnieuws.nl.

Van Loen wist zich in de beginjaren van zijn carrière al snel in de kijker te spelen. Naar verluidt waren clubs als Manchester United, Liverpool en Bayern München geïnteresseerd in de Utrechter. Toch kwam er nooit een transfer tot stand vanwege de hoge vraagprijs van FC Utrecht, die rond de 450.000 euro lag. Pas in 1988 vertrok de Vuurtoren, zoals zijn bijnaam luidde, naar Roda JC.

Via de Limburgse club kwam hij bij RSC Anderlecht. In Brussel bleek hij echter niet op zijn plaats; zijn ietwat houterige speelstijl leverde hem zelfs de bijnaam Lantaarnpaal op. Daarom vertrok hij uiteindelijk naar Amsterdam. Daar was hij véél beter op zijn plek, ondanks dat hij niet een typische Ajax-spits was. "Ik heb in het eerste seizoen bijna dertig wedstrijden gespeeld en meer dan tien doelpunten gemaakt, hè. Ik heb de UEFA Cup in 1992 gewonnen met Ajax. Zo slecht heb ik het niet gedaan, ondanks dat ik geen Stefan Pettersson was."

Gevoelige transfer naar Feyenoord

Daarna kende Van Loen een moeilijk jaar, mede door een enkelblessure. In de winterstop vertrok hij naar aartsrivaal Feyenoord. "Er was eigenlijk helemaal geen rumoer", blikt de oud-spits terug. Tegenwoordig ligt dat wel anders. De transfer van Steven Berghuis zette bijvoorbeeld kwaad bloed bij veel Feyenoord-fans. "Voor mij was het heel makkelijk, ook doordat er geen social media waren."

De inmiddels zestigjarige oud-voetballer herinnert zich zelfs nog een bijzonder moment in het Olympisch Stadion. Tijdens zijn eerste Klassieker in dienst van Feyenoord werd hij toegezongen door de Ajax-fans. "Ik was best wel geliefd. Toen we de UEFA Cup wonnen, had ik een groot feest voor de deur. Er kwam zelfs een fanfare door de straat. Nou, toen ik kampioen werd met Feyenoord zag ik helemaal niemand. Ze hadden liever mijn raam ingegooid, denk ik", lacht hij.

Kogelbrief in Ajax-tijd

Toch kreeg hij in zijn carrière niet alleen maar liefdevolle reacties. Zo ontving Van Loen ooit een kogelbrief. "Bij Ajax had ik een postvak naast John van 't Schip, voor wie de liefdesverklaringen niet aan te slepen waren." Van Loen stond bij wijze van spreken te juichen toen er eindelijk ook voor hem post lag. Maar het bleek te gaan om een brief met een kogel erin. "Dat heb ik dan weer", zegt hij jaren later schaterlachend.

"Het is jammer dat ik hem niet bewaard heb, want er zat ook nog een briefje bij. Ik moest ‘m afgeven aan de politie voor de aangifte. Als het nu zou gebeuren, dan zou dat nieuws écht ontploft zijn, maar ik heb er nooit meer wat van gehoord en er is ook nooit ruchtbaarheid aan gegeven. Ik heb geen idee van wie het afkomstig was. Het zou wel van iemand zijn die mij niet mag, maar dat waren er héél veel."

Haat richting Van Loen

Van Loen beseft goed dat hij veel haat over zich heen kreeg. "Je was vóór of tegen mij. Ik haalde met mijn spel gewoon het bloed onder de nagels vandaan bij mensen", blikt hij terug. "Toen ik bij Ajax en Feyenoord speelde, begrepen de jongens ook helemaal niet waarom er zoveel haat was." Zelfs na zijn carrière bleef hij ermee te maken krijgen. "Een paar jaar geleden was ik bij AZ en werd ik uitgescholden met het K-woord door een vader met een kind", vertelt Van Loen. Desondanks reageerde hij niet. "Andere mensen keken wel van: wat is dit nu weer? Maar ik zei alleen: dat heb je eenmaal met mensen die geen IQ hebben."

In de huidige Vriendenloterij Eredivisie ziet Van Loen ook spelers zoals Wouter Goes en Wout Weghorst die veel kritiek krijgen. "Zij doen allemaal van die rare dingen, maar dat deden we vroeger alleen maar. Alleen, nu wordt alles gezien en kun je dat niet zomaar doen. Ik sloeg altijd toe als de scheidsrechters en grensrechters de andere kant opkeken, dus dan zagen ze het nooit. En dan vroegen ze: wat is er gebeurd? Nou, dan zei ik: de vallende ziekte", vervolgt hij lachend. "Weghorst liep laatst ook alleen maar te zeuren. Hij moet lekker gaan voetballen. Ik heb ook duizenden schoppen gehad, daar ging je toen ook niet over zeuren."

Ajax-Feyenoord

Uiteraard ging het gesprek ook over de Klassieker van zondag tussen Ajax en Feyenoord in de Johan Cruijff ArenA. "Ik vond de busreis naar de Klassieker het mooiste wat er is. Ik kon er ook wel van genieten dat de mensen met de middelvingers naar je stonden te schreeuwen. Dat is toch leuk, man", vervolgt Van Loen, die zelf zevenmaal de Klassieker speelde. Hij won er twee met Ajax, speelde eenmaal gelijk met Feyenoord en ging bij beide clubs tweemaal als verliezer van het veld. Wat verwacht hij van de komende Klassieker? "Als Feyenoord speelt zoals de laatste weken, dan krijgt Ajax het heel zwaar", voorspelt hij.

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie , bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.