Gouden invallers redden Ajax van blamage bij Sparta, dat dikke voorsprong uit handen geeft

Sparta had Ajax op de knieën, maar liet de Amsterdammers alsnog glippen. De Rotterdammers kwamen op Het Kasteel zelfs 2-0 voor, maar konden die voorsprong niet over de streep trekken.

Ajax begon met een gemankeerde verdediging aan de wedstrijd. Josip Sutalo en Devyne Rensch konden niet starten na hun blessures bij Aston Villa. Jordan Henderson moest noodgedwongen achterin starten en dat was geen succes. Sparta stond na een uur spelen op een 2-0 voorsprong.

Twee goals Arno Verschueren

Arno Verschueren was de grote man bij Sparta. De middenvelder scoorde zowel in de eerste helft als vlak na rust, waardoor Sparta op rozen zat. Ajax voetbalde in de 4-3-3-opstelling niet eens zo heel slecht, maar creëerde ook niets. Totdat trainer John van 't Schip de hele boel omgooide.

Nog nooit kreeg Ajax zoveel tegengoals als dit seizoen, teller loopt nog een tijdje door Het dramatische seizoen van Ajax is zondag tegen Sparta extra onderstreept door een negatief record voor de Amsterdammers. De 2-0 van Arno Verschueren betekende de 72ste tegengoal. Nog nooit kreeg een Ajax-team in de historie zoveel goals om de oren.

Na een hoop wissels kreeg Ajax namelijk er toch nog een goal in, om de spanning terug te brengen in het duel. Invaller Chuba Akpom kopte op aangeven van Jordan Henderson raak voor de 2-1. In de slotfase werd het dankzij de ingevallen Steven Bergwijn ook nog 2-2. Hij keerde na een blessure van zo'n zes weken terug in het veld. En meteen belangrijk dus, want zijn gelijkmaker bleek de eindstand.

Rode kaart en blessure

In de slotfase kreeg de toch al geplaagde Ajax-defensie opnieuw een klap. Ahmetcan Kaplan haalde een doorgebroken speler neer en kreeg rood. Hij mist dus het volgende Eredivisie-duel bij PEC Zwolle. Dat is pas na de interlandbreak. Het Nederlands elftal zal het daarin moeten doen zonder spits Brian Brobbey, want de aanvaller van Ajax viel óók nog eens geblesseerd uit.