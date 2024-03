Brian Brobbey grijpt naar z'n gezicht: Ajax-spits geblesseerd eraf, slecht nieuws voor Oranje

Brian Brobbey heeft zondagavond geblesseerd het veld moeten verlaten tijdens Sparta - Ajax. De spits greep na een onschuldig duel meteen naar zijn hamstring en met een van pijn vertrokken gezicht bleef hij liggen.

Hij stond nog wel op na het duel, maar greep meteen naar zijn gezicht toen hij probeerde te lopen op het natte veld. De spits moest zich ruim tien minuten voor het einde laten wisselen. Brobbey was afgelopen weken al niet helemaal fit. Trainer John van 't Schip had hem rond de duels met Aston Villa in de Conference League al een paar keer de hand boven het hoofd gehouden.

Gouden invallers redden Ajax van blamage bij Sparta, dat dikke voorsprong uit handen geeft Sparta had Ajax op de knieën, maar liet de Amsterdammers alsnog glippen. De Rotterdammers kwamen op Het Kasteel zelfs 2-0 voor, maar konden die voorsprong niet over de streep trekken.

Goed seizoen bij Ajax

Maar Ajax zit in zo'n seizoen dat alle lichtpuntjes die er zijn, draaien om de nog altijd pas 22-jarige aanvaller. Hij is de clubtopscorer bij de Amsterdammers en was bezig aan een goed seizoen in een dramatisch draaiend Ajax. Het is nog niet bekend hoe lang hij uit de roulatie ligt.

Nog nooit kreeg Ajax zoveel tegengoals als dit seizoen, teller loopt nog een tijdje door Het dramatische seizoen van Ajax is zondag tegen Sparta extra onderstreept door een negatief record voor de Amsterdammers. De 2-0 van Arno Verschueren betekende de 72ste tegengoal. Nog nooit kreeg een Ajax-team in de historie zoveel goals om de oren.

Nederlands elftal

Wat wel zeker lijkt, is dat hij de oefenwedstrijden van het Nederlands elftal met Schotland (22 maart) en Duitsland (26 maart) mist. Bondscoach Ronald Koeman zat al niet ruim in de spitsen, want ook Joshua Zirkzee die bij Bologna aan een topseizoen bezig is, haakte geblesseerd af. De aanvallers in de selectie van Oranje voor die duels zijn Memphis Depay, Wout Weghorst, Donyell Malen en Cody Gakpo. Het is nog niet bekend of Koeman nog een vervanger voor Brobbey haalt. Maandag 18 maart moeten de spelers zich melden in Zeist bij de KNVB.

Julian Rijkhoff

Tijdens Sparta - Ajax werd Brobbey vervangen door de 19-jarige Julian Rijkhoff. Hij kwam afgelopen winter over vanuit de jeugd van Borussia Dortmund, waar hij de afgelopen jaren speelde. Daarvoor stond hij al bij Ajax onder contract.