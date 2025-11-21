Emre Ünüvar is hard op weg om zijn naam te vestigen binnen Ajax. De spits van de beloftenploeg laat zien dat hij niet alleen talent heeft, maar ook beschikt over een enorme drive om door te breken. Zijn oudere broer Naci Ünüvar, ooit zelf een groot talent bij Ajax, waarschuwt hem echter. "Hij moet met beide benen op de grond blijven", vertelt hij tegen Sportnieuws.nl.

Emre Ünüvar maakt dit seizoen grote indruk bij zowel Onder 19 als Jong Ajax. De spits scoorde dit seizoen al elf keer in twaalf wedstrijden en lijkt een belofte te zijn voor de toekomst. Zijn prestaties zijn ook zijn oudere broer, Naci Ünüvar, uiteraard niet ontgaan. "Ik ben supertrots op Emre. Het is mij niet gelukt om te slagen bij Ajax, maar hij is heel goed op weg. De laatste maanden scoort hij aan de lopende band" vertelt de FC Twente-speler, die het zelf moet doen met een reserverol.

De lessen van Naci Ünüvar

Naci Ünüvar weet als geen ander hoe zwaar het is om door te breken bij Ajax. Zelf werd hij jarenlang vergeleken met Abdelhak Nouri en leek hij een gouden toekomst tegemoet te gaan. Toch bleef het bij drie wedstrijden in het eerste elftal. Die ervaringen wil hij nu delen met zijn broer. "Ik probeer hem te helpen en ervoor te zorgen dat hij niet gaat zweven. Het belangrijkste is dat hij keihard blijft werken, zijn goals blijft maken en goed naar zijn omgeving blijft luisteren."

"Hij is gefocust en gedisciplineerd. Hij weet precies wat hij wil en heeft een duidelijk plan met Ajax. Maar hij moet nederig blijven en doorpakken", zegt de 22-jarige. Op de vraag wie van de twee beter is, reageert Naci lachend. "Dat weet ik écht niet, maar ik hoop dat hij het tien keer verder schopt dan ik. Als hij maar de top haalt, dan maakt het niet uit waar ik zelf eindig. Hij heeft in ieder geval de kwaliteiten voor de top."

Ervaring bij Ajax 1

Emre mocht dit seizoen al eenmaal proeven aan het grote werk. Hij zat één keer bij de wedstrijdselectie van Ajax 1. "Ik stond voor het eerst op het veld in de Johan Cruijff ArenA. Helaas viel ik niet in, maar het was een mooie ervaring", aldus Emre bij AjaxLife. "Van iedereen leer ik wat. Wout Weghorst helpt mij vooral in het aanvallende spel, maar ook spelers als Steven Berghuis en Davy Klaassen hebben een leidende rol."

Zijn ambities zijn duidelijk: de Youth League winnen, veel minuten maken bij Jong Ajax en belangrijk zijn voor het team. "De droom van iedere kleine jongen is Ajax 1, maar ik focus me vooral op mijn eigen ontwikkeling. Als ik me daarop richt, is een debuut een mooie beloning,” zegt hij.

Keuken Kampioen Divisie als leerschool

Dit seizoen richt Emre zich dus vooral op de Keuken Kampioen Divisie. Daarin scoorde hij al drie keer. Voor de jonge spits is het een waardevolle ervaring. "In de Youth League is het niveau qua spelers hoger, maar in de Keuken Kampioen Divisie speel je echt mannenvoetbal. Het is fysiek, met harde duels, lange ballen en opstootjes. Dat zijn allemaal nieuwe dingen om te leren."

Groot verschil tussen Emre en Naci

Martijn Reuser, voormalig jeugdtrainer bij Ajax, werkte met de broertjes en ziet duidelijke verschillen tussen de broers. "Emre leeft voor doelpunten, terwijl Naci meer een aangever is. Voor Emre telt een wedstrijd pas als goed als hij heeft gescoord. Soms wonnen we een wedstrijd en had hij niet gescoord; dan was hij ontzettend chagrijnig. Hij bevindt zich altijd in de buurt van het doel en is constant op zoek naar een doelpunt. Ik was vroeger blij als ik een mooie goal had gemaakt, maar Emre is blij met elke goal die hij scoort, zelfs als het een intikker is", licht de oud-coach, die de broers beiden in zijn team had, toe tegen deze site.

De voormalig speler van de Amsterdammers vindt het ook belangrijk om de rol van vader Ayhan te benoemen. "Hij stond altijd langs de kant en stimuleerde de jongens op een kritische manier. Hij heeft ze vaak waardevolle lessen en discipline meegegeven", weet Reuser goed.

Alles over Keuken Kampioen Divisie

Check hier het laatste nieuws over de Keuken Kampioen Divisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.