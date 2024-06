'Had er een slapeloze nacht van': bondscoach Oostenrijk was nog niet zo zeker van resultaat tegen Nederland

Ralf Rangnick stuntte met Oostenrijk door bovenaan te eindigen in een poule met Nederland en Frankrijk. Oostenrijk won dinsdagavond dan ook met gedurfd voetbal met 3-2 van Oranje. Rangnick is duidelijk voor de rest van het toernooi: "Blijven aanvallen."

"We wilden deze wedstrijd écht winnen", zei Rangnick over de wedstrijd tegen Servus TV. Desondanks paste hij wel zijn opstelling aan. Bepalende spelers als Kevin Danso, Christoph Baumgartner en Konrad Laimer werden aan de kant gehouden, omdat zij bij een gele kaart geschorst zouden zijn.

Rangnick was wel eerlijk en gaf aan dat die spelers waarschijnlijk wél hadden gespeeld, als Italië maandag had verloren van Kroatië. Dan was Italië namelijk met drie punten derde geworden in die poule. "We kunnen wisselen en nog steeds ons ding doen. Als je Nederland verslaat en de groep wint, dan ben je zo slecht nog niet."

Hele week trainen

Doordat Oostenrijk de groep wint, ontloopt het ploegen als Spanje, Duitsland, Portugal en Frankrijk tot de finale. Oostenrijk eindigde bovenaan door de zege op Oranje én het gelijkspel bij Frankrijk - Polen (1-1). "Onze prioriteit was doorgaan en dat is gelukt. Nu moeten we kalm blijven, onze hoofden leegmaken en blijven aanvallen."

Rangnick was met drie dingen blij: "We hebben eindelijk een normale trainingsweek voor de boeg, we hebben de groep gewonnen en we spelen in Leipzig." Oostenrijk komt namelijk pas over een week weer in actie, op dinsdag 2 juli om 21:00 uur, tegen de nummer twee uit Groep F. Daarnaast was Rangnick zo blij met het spelen in Leipzig, omdat hij trainer was van de club RB Leipzig.

