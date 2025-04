Héél diepe wonden geslagen bij AZ'ers Kees Smit en Peer Koopmeiners: 'Ik voel alleen maar pijn'

De verloren bekerfinale heeft diepe wonden geslagen bij AZ'ers Kees Smit en Peer Koopmeiners. De wedstrijd tegen Go Ahead Eagles eindigde in een grote teleurstelling na een zenuwslopende strafschoppenserie, maar vooral een penaltymoment in de laatste seconde van de reguliere speeltijd hakte erin. "Hoe we dit een plek moeten geven, moet ik nog zien", vertelt Koopmeiners aan Sportnieuws.nl.

Voor Koopmeiners draaide de finale uit op een persoonlijk drama, met als dieptepunt een ongelukkige handsbal. "Ik was vrij overtuigd dat het een overtreding op mij was. Maar blijkbaar was het oordeel anders... Dat doet pijn. Ik voelde hem écht trekken aan mijn shirt, waardoor je gewoon heel erg uit balans bent. Dat is niet bij een heel klein beetje trekken. We hebben allemaal scheidsrechters en camera’s, dus het moet wel kloppen", zegt de schuldbewuste middenvelder.

Hoewel de situatie hem duidelijk zwaar valt, weet hij dat het nu te laat is om terug te kijken. "Als je nog een minuut te gaan hebt en je denkt daar nu aan terug, dan zou je het anders doen. Maar dat doet heel veel pijn nu en daar kunnen we niks meer aan veranderen."

'Het is gewoon kut'

Aanvaller Kees Smit liet niets aan de verbeelding over na de teleurstellende nederlaag. "Het is echt ongelooflijk jammer dat je gewoon een prijs kan pakken. Dit is gewoon kut. Ja, sorry voor mijn taalgebruik. Die penalty in de laatste seconde is gewoon zuur. Als je dat moment overleeft, dan win je die wedstrijd."

Smit had vooraf gehoopt de fans, die massaal naar het stadion kwamen, te belonen met een prijs. "Je ziet die filmpjes een beetje vooraf. Je wilt die fans eigenlijk een prijs geven. Ook jezelf, maar je wilt het ook voor hen doen, omdat ze met zoveel mensen hier naartoe komen. Zo’n support..." Maar helaas, het mocht niet zo zijn. "Dan laten we het weer niet genoeg zien."

De realiteit na de verloren bekerfinale is hard en dan moesten ze ook nog eens toekijken bij de huldiging van Kowet. "Dat is echt klote. Je had daar zelf willen staan. Misschien wel moeten staan. En dan zie je hun team feestvieren. Dat wil je met je eigen supporters doen. Dus ja, dat wil je niet meer meemaken. Ik denk dat je van zo'n klap wel wat kan leren, maar op dit moment denk ik daar niet aan."

'Heel veel pijn'

Koopmeiners benadrukt hoeveel deze nederlaag hem raakt, vooral omdat hij zo graag iets moois had willen neerzetten voor zijn club en de supporters. "Je ziet je familie op de tribunes zitten. En je had zo graag gewoon voor de hele club en voor iedereen zo'n mooie dag willen hebben. Maar dat is het nu niet. We moeten het met z’n allen een plekje geven. Hoe we dat doen, dat moet ik nog even zien. Het enige wat ik nu voel is pijn. En dat gaat nog wel even door."